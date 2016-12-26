Руководитель Азербайджанской службы РадиоАзадлыг Илькин Мамедов: «Радио Азадлыг доводит до жителей стран, где нет свободной медиа, правильную информацию о происходящем в обществе. Пока в Азербайджане не будет демократического общества, РадиоАзадлыг будет продолжать свою работу».

Как в течение нескольких часов было закрыто РадиоАзадлыг?

Ровно 2 года назад, 26 декабря 2014 года Бакинское Бюро РадиоАзалыг было закрыто. В Бюро провели обыск, сотрудников радио допросили.

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Руководитель Азербайджанской службы РадиоАзадлыг Илькин Мамедов не считает, что 26 декабря для обыска было выбрано неслучайно. Он говорит, что в конце декабря и начале января в США и странах Европы в связи с Рождеством большинство госструктур не работает. По его словам, несмотря на то, что после обыска прошло 2 года, о возбужденном против радио уголовном деле ничего не слышно:

«B течение двух-трех недель Минналогов составил именуемый промежуточным акт. На основании этого документа против нашей сотрудницы Хадиджы Исмайловой выдвинули обвинения по четырем статьям. Впоследствии по трем из этих статей Хадиджа Исмайлова получила оправдание и была освобождена. В уголовном деле против Радио никаких новостей нет. В течение двух лет оно продолжает оставаться открытым. Местные суды отказываются рассматривать иски, связанные с рейдами, проведенными в офисе РадиоАзадлыг. В итоге Верховный суд 14 декабря отклонил иск. Теперь в связи с этим мы намерены обратиться в Европейский суд».

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ПОЧЕМУ СЛЕДСТВИЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ?

В последней информации пресс-службы Генпрокуратуры, затягивание следствия по уголовному делу против радио объясняется нахождением сотрудников за пределами страны и невозможностью их допросить. Юридический представитель РадиоАзадлыг Адыль Исмайлов же утверждает, что для возбуждения уголовного дела против радио нет никаких правовых оснований. Во-первых, Минналогов начислил радио налог на прибыль, хотя РадиоАзадлыг является некоммерческой организацией, а значит ни о какой прибыли речи быть не может. Адыль Исмайлов не принимает также обвинения в нелицензионной деятельности радио, отсутствием аккредитации у сотрудников, заключением с сотрудниками вместо трудового соглашения служебного:

«За охваченный в акте Минналогов период в Азербайджане вообще не существовало правил аккредитации. МИД принял правила аккредитации в 2015 году. То есть как можно пройти аккредитацию при отсутствии правил. Это звучит смешно. Второй момент связан с заключением договоров с сотрудниками. Мы считаем, что заключать с сотрудниками трудовое или индивидуальное соглашение - это выбор радио о сотрудничающей стороны. Поэтому эту сторону вопроса мы вообще считаем незаконной. Другой вопрос связан с – лицензией. Национальный Телерадиосовет принял решение об аннулировании лицензии 31 декабря. В этом решении написано, что срок не будет продлен после 31 декабря. То есть обвинения о работе радио без лицензии до данного решения является абсурдным».

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НОВЫЙ СПОСОБ: САЙТЫ БЛОКИРУЮТСЯ

РадиоАзадлыг заявило, что будет защищать свои права в рамках международного права. Однако помехи работе радио чинятся до сих пор. Помимо закрытого офиса радио, блокируется и его сайт. В Азербайджане при входе на сайт часто возникают проблемы. Несмотря на различные препоны, РадиоАзадлыг продолжает свою работу. Руководитель Азербайджанской службы радио Ильгар Мамедов говорит, что власти в последнее время избрали новый метод. Вход на сайт радио на территории страны блокируется:

«Мы очень не хотели, чтобы это происходило. Однако с нового года посредством нашей интернет технологий, используемых в Китае, Иране и других странах, мы постараемся довести информацию до читателей, слушателей и зрителей Азербайджана. На РадиоАзадлыг могут совершать много нападок. Однако радио, прошедшее путь длиной в 60 лет видело много таких нападок. Радио видело и Сталина, и советскую диктатуру, и хаос, но работу никогда не прекращало. И впредь не прекратит. РадиоАзадлыг доводит до сведения людей, в странах которых нет свободных медиа, правду о происходящем в обществе. До тех пор, пока в Азербайджане не будет демократическое общество, РадиоАзадлыг будет продолжать свою работу».

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Мы спросили и у жителей Баку, что для вас значит РадиоАзадлыг?

2008-ci ildə Azərbaycanda AzadlıqRadiosu ilə yanaşı, Am

В 2008году наряду с РадиоАзадлыг было прекращено и вещание на FM радио Голос Америки и ВВС. С этих пор РадиоАзадлыг стало больше уделять внимание вещанию через интернет.

В настоящее время слушателей радио на Facebook около полумиллиона, а на портале Youtube свыше 100 тысяч. Свои телепрограммы радио распространяет на Türksat и в интернет.erikanın səsi və BBC radiolarının FM-də yayımı dayandırılıb. Bundan sonra AzadlıqRadiosu internet üzərindən yayıma xüsusi diqqət yetirib.

Hazırda radionun Facebook-da yarım milyona yaxın, Youtube portalında isə 100 mindən çox izləyicisi var. Radio öz televiziya proqramını Türksat-da və internetdə yayır.