Вы знали это об азербайджанских депутатах? - ВИДЕО

Местные СМИ написали, что на днях депутатам выдали квартиры. В социальных сетях у большинства это вызвало недовольство. Многие выражают свое недовольство словами «а что они такого делают, что им квартиры выдают». 6 января пресс-служба Мили меджлиса опровергла эту информацию.

Однако предприниматель Нзим Бейдемири, который был депутатом с 2005 по 2010 годы, сказал, что предоставление квартир депутатам Милли меджлиса дело обычное. Есть такие депутаты, которые получали у государства несколько квартир:

«В Милли меджлисе есть такие депутаты, которые получают квартиры даже своим внукам, используя свой депутатский статус. В каждом созыве квартиры поучают одни и те же депутаты, тогда как в законе написано, что квартира может быть предоставлена, если у депутата нет жилья. Однако они думают о получении квартир для родственников, детей и внуков за счет государства».

Назим Бейдемирли говорит, что в свое время и ему полагалась квартира, однако он отказался, поскольку у него квартира была и ему было совестно получать новую.

Когда депутатам выдают квартиры, как выясняется вопрос о наличии или отсутствии у них жилья? Руководитель пресс-службы Милли меджлиса Акиф Тявяккюльоглу говорит, что ничего по этому вопросу сказать не может.

«Я не обладаю по этому поводу никакой информацией. Я ничего об этом не знаю, мы занимаемся прессой».

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Назим Бейдемирли, на вопрос о зарплате депутатов и их льготах, ответил, что многим депутатам зарплата даже не нужна, поскольку они занимаются незаконным предпринимательством:

«Большинство депутатов в зарплате не нуждаются. Есть всего несколько депутатов, которые живут на зарплату. Но в Азербайджане всем известно, кто и как избирается и у кого какой доход».

Что касается официального дохода, то, по словам Назима Бейдемирли, зарплата спикера в месяц составляет 2250 манат, депутаты получают до 70% от этой суммы, то есть 1575 манат.

Помимо этого, они за выполнение депутатских полномочий ежемесячно получают пособие в размере до 50% от зарплаты, то есть 878 манат.

Таким образом, депутаты ежемесячно получают 2362 манат. Помимо этого, когда они выходят на каникулы дважды в год, им выплачивается сумма в размере двухмесячной зарплаты. Иными словами, зарплату они получают не 12 раз в году, а 16.

В Азербайджане минимальная зарплата 145 манат. Зарплата депутата, помимо пособий, выше примерно в 10 раз.

B Великобритании минимальная ежемесячная зарплата составляет 1378 евро, ежемесячная зарплата депутатов составляет 6 тыс. евро. То есть выше минимальной зарплаты примерно в 4 раза.

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Назим Бейдемирли отмечает, что членов парламента Азербайджана имеется государственная медицинская страховка. Они могут пользоваться транспортом бесплатно. Помимо этого, не имеющим квартиру в Баку и на Абшероне, квартира выдается, улучшаются их жилищные условия.

А как работают депутаты, получающие деньги из госбюджета?

Председатель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли обращает внимание на два момента. Первое то, что депутаты не на должном уровне представляют народ. Второе – он считает, что каждый депутат должен быть подотчетен:

«Среди 125 депутатов лишь 18-20 участвуют в каких-то обсуждениях, выступают с какими-то инициативами, комментируют вопросы повестки дня. Есть такие депутаты, голоса которых годами никто не слышит. Для депутата, который не умеет выступать, приходит в Милли меджлис помолчать, получение зарплаты вообще является абсурдом».

Ввиду того, что оппозиция бойкотирует выборы, среди последнего созыва в Милли меджлисе нет ее представителей.