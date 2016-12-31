Азербайджанцы мира отмечают сегодня День солидарности

31 декабря отмечается в Азербайджане как День солидарности азербайджанцев мира.



Азербайджанцы, живущие за рубежом, отмечают этот день в 70 странах проживания.



Несмотря на серьезное давление со стороны двух тоталитарных государств в дни развала Советского Союза, шествие проживающих по оба берега Араза азербайджанцев в сторону границы, в результате которого была сметена колючая проволока от Ордубада до Шарура, лозунги разделенного рекой народа о единении доказали всему миру единство азербайджанской нации. День солидарности является символом стремления к единению азербайджанцев.



Оновы Дня солидарности азербайджанцев мира были заложены во время разрушения границы в Нахчыване между СССР и Ираном в конце декабря 1989 года.



16 декабря 1991 года Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и поднял вопрос перед Верховным советом Азербайджана об объявлении этой даты праздничным днем на государственном уровне, передает АПА.



В 1992 году парламент Азербайджана объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. С тех пор 31 декабря отмечается всеми азербайджанцами как праздник.