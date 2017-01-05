Коррупция, выявленная Стратегической Дорожной картой

«Взяли самый низкий критерий, чтобы застраховать себя, если завтра дороги начнут портиться».

Реализация крупномасштабных нефтяных проектов принесла до сих пор стране 98 млрд. долларов. Из них 64 млрд. были направлены на развитие экономики в форме трансфертов в госбюджет. Одним словом, уже израсходованы.

Так сказано в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 6 декабря прошлого года “Стратегическая Дорожная Карта по перспективе национальной экономики” .

Несколько месяцев назад вице-премьер Абид Шерифов отметил, что за последние годы Азербайджан израсходовал на транспортную инфраструктуру 25 млрд. долларов США. Эти слова он произнес на 44 сессии Совета Министров стран-членов Организации Сотрудничества Железных Дорог. Эта озвученная Абидом Шарифовым цифра означает 40% доходов полученных до сих пор от нефти и газа.

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Вице-премьер в том же выступлении говорил о том, что на эти средства в стране проведены автомобильные дороги международного значения длиною более тысячи километров. После таких расходов можно рассчитывать на то, что автомобильные дороги международной значимости соответствуют современным стандартам. Однако из стратегических дорожных карт по отдельным секторам видно абсолютно противоположное.

В стране дороги международной значимости не могут вынести груз более 38 тонн.

К примеру, из Стратегической Дорожной Карты относительно логистики и развития торговли в Азербайджане выходит так, что для грузовых автомобилей, движущихся по маршруту TRASEKA, в Азербайджане выдвигаются более жесткие требования, нежели в других странах.

Это вынуждает компании по грузоперевозкам отказываться от маршрута через Азербайджан. К примеру, по маршруту Tурция–Грузия–Россия–Казахстан грузовые машины могут перевозить 44 тоны груза, а в Азербайджане предел составляет 38 тонн. Поэтому автотранспорт, перевозящий более 38 тонн, не может воспользоваться дорогами Азербайджана в качестве транзита или конечной точки назначения.

Здесь причина одна:

В Азербайджане дороги международной значимости не могут вынести более 38 тонн груза. Для сравнения – в соседнем Иране этот показатель составляет 40 тонн, в Турции, России и Казахстане 44 тонны. И даже Грузия, бюджет которой в разы меньше бюджета Азербайджана, идет впереди по этому показателю. Дороги этой страны рассчитаны на грузовые машины, перевозящие 44 тонны груза.

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А как так получается, что правительство Азербайджана, расходуя ежегодно на дороги несколько миллиардов долларов, не то, чтобы до международных стандартов, не может дойти даже до уровня

соседних государств? Почему лимит грузоподъемности на дорогах международной значимости в Азербайджане ниже, чем в Грузии и Казахстане?

Эксперт по транспорту Аршад Гусейнов говорит, что этот вопрос возникает по причине не качественности дорог:

«Похоже, что строившие эти дороги и сами заранее знали о невысоком их качестве. Для того, чтобы себя застраховать, они брали низкие нормы, которые встречали в мире. Это можно объяснить только так, а не иначе. Эти нормативы определяет Кабмин, который при этом принимал эти нормативы по инициативе органов, занимающихся строительством и охраной дорог в Азербайджане. Как я и говорил, похоже они заранее понимали, что дороги, которые они строят, не столь высокого качества. Для страховки они брали самый низкий критерий, в случае развала дорог. Наши дороги, видимо, не выдерживают даже такие нормы, и даже ниже. Выходит, что выделенные деньги подвергаются нецелевым расходам».

«Низкий показатель нормы груза на каждую ось автомашины по сравнению с другими странами указан как фактор риска для реализации целей, поставленных Стратегической дорожной карте».

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Сама по себе эта мысль создает почву для расходов новых миллиардов на дорожную инфраструктуру. Это возможно проследить и в госбюджете на 2017 год. При значительном снижении инвестиционных средств по всем областям, средства Целевого Бюджетного Фонда “Aвтомобильные дороги” в сравнении с прошлым годом были снижены лишь на 10%, оставшись фактически на уровне 2016-го года - 261 млн. долларов.

Почти в 4 раза, чем в предыдущий год ...

Из госбюджета на основе распоряжений президента в 2015 году на строительство и ремонт дорог было выделено 57,8 млн. манат. В 2016 году, в год, когда глава государства требовал экономии во всех областях и сферах, на основе его же распоряжений на строительство и ремонт дорог было выделено 195,5 млн. манат, что в 4 раза больше предыдущего года. При резком снижении бюджетных доходов и сложностях в выполнении социальных обязательств, насколько необходимо увеличивать средства, выделяемые на дороги.

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Эксперт экономист Рашад Гасанов говорит, что расходы могут повыситься с целью завершения половинчатых проектов:

«В настоящий период известно, что инфраструктурные расходы резко снижены. Если объем предусмотренных в бюджете средств увеличен в каком-то направлении, в особенности в целях восстановления дорог, возможно это нацелено на завершение каких-то работ в рамках какой-то госпрограммы. Или же предполагалось завершение нескольких дорожных проектов, имеющих стратегическое значение, в особенности в связи с транспортным коридором Север-Юг. А возможно, что исполнение проектов находится на стадии, требующей большей затраты средств. Обычно во время завершения проектов в соответствии с условиями тендера, компании, участвующие в тендере, осуществляют финансирование».

"Это была мера, рассчитанная на снижение социальной напряженности"

Экономист-эксперт Натиг Джафарли говорит, что большая часть выделенных в 2016 году средств, была направлена на дороги в селах и районах страны. Здесь имело место несколько причин:

«Первая причина, ухудшение социального положения в сельской местности, закрытие рабочих мест. В России люди стали терять свои рабочие места и возвращаться в Азербайджан. Такого рода денежные отчисления, несмотря на их краткосрочность, были необходимы для проектов, позволявших открывать в районах определенное число рабочих мест. Речь идет больше не о строительстве дорог, а социально направленных проектах.

Сотни людей обеспечивались в районах работой, довольствуясь зарплатой в размере 200 манат. В 2016 году суть выделяемых в достаточно большом объеме сумм, по-моему, сводилась к снижению социальной напряженности. Таким способом, сотни людей были обеспечены работой, хотя и недолгосрочной с небольшой зарплатой».

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Натиг Джафарли говорит, что и здесь не может быть определенной коррупции: "Потому что имеются правила работы системы. Однако основной целью является не коррупция, а снижение, хотя и не намного, социальной напряженности путем создания временных рабочих мест».

В Стратегической Дородной Карте говорится и о том, что до 2020-го года будут пересмотрены проекты, связанные с реабилитацией автодорог, мостов и туннелей, с целью увеличения уровня грузоперевозок на приоритетных маршрутах страны. Это означает, что в предстоящие годы продолжится «поглощение» дорогами крупных сумм.