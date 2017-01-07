В 'Dəmirci Tower' сотрудник застрелил начальника
7 января в дневные часы в здании бизнес-центра Dəmirci Tower, расположенного вблизи станции метро“Хатаи”произошло убийство.
Как передает Turan, инцидент произошел на третьем этаже здания, в офисе компании «Иракские авиалинии».
По словам очевидцев, в офисе раздались несколько выстрелов. Спустя полчаса на место происшествия прибыли сотрудник полиции. По неофициальной информации, преступление совершил житель Баку, работающий в компании водителем. Он задержан. Его жертва – 23-летний молодой человек также являлся гражданином Азербайджана.
В Хатаинском районном управлении полиции подтвердили информацию о задержании в качестве подозреваемого лица сотрудника компании.
Деталей происшествия в полиции, однако, не раскрыли, сославшись на то, что о подробностях будет в сообщении МВД.
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