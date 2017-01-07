В 'Dəmirci Tower' сотрудник застрелил начальника

7 января в дневные часы в здании бизнес-центра Dəmirci Tower, расположенного вблизи станции метро“Хатаи”произошло убийство​.

Как передает Turan, инцидент произошел на третьем этаже здания, в офисе компании «Иракские авиалинии».

По словам очевидцев, в офисе раздались несколько выстрелов. Спустя полчаса на место происшествия прибыли сотрудник полиции. По неофициальной информации, преступление совершил житель Баку, работающий в компании водителем. Он задержан. Его жертва – 23-летний молодой человек также являлся гражданином Азербайджана.

В Хатаинском районном управлении полиции подтвердили информацию о задержании в качестве подозреваемого лица сотрудника компании.

Деталей происшествия в полиции, однако, не раскрыли, сославшись на то, что о подробностях будет в сообщении МВД.