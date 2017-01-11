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Картина дня

'Главные виновники, во главе с Центробанком, наши банкиры'

Акрам Гасанов

Акрам Гасанов

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На заседании Кабинета министров 10 января президент Азербайджана в основном подверг критике банковский сектор. Президент даже сказал, что самый большой удар по экономике страны нанес банковский сектор.

Помимо этого, Ильхам Алиев сказал, что в прошлом году для оздоровления банковского сектора были предприняты значимые шаги, усилен контроль, предприняты административные меры. «Для очищения этого сектора, оздоровления, прозрачности, соответствия международным стандартам в этом году будут предприняты серьезные шаги. С лицами, нарушившими закон, и далее будет вестись серьезная борьба», сказал президент.

Эксперт по банковским вопросам Акрам Гасанов в интервью РадиоАзадлыг прокомментировал связанные с банковским сектором высказывания президента.

- Акрам бей, что имел в виду президент, когда произнес фразу «Самый большой удар по нашей экономике нанес банковский сектор?»

- В первую очередь, он имел в виду владельцев и руководителей банков. Многие проводили безответственную и преступную кредитную политику. Фактически эти деньги были умышленно похищены из банков или же кредиты выдавались абы как, чем и привели банки к краху. В результате число проблемных кредитов увеличивается, вклады изымаются, кредитование уменьшается, экономический кризис углубляется. По этой причине в прошлом году закрылось 11 банков. С другой стороны, глава государства имел в виду и Центробанк, потому как именно он стоит во главе банковской системы, нанося удар по экономике своей денежной и курсовой политикой.

- Кто или что виноваты в том, что банковский сектор нанес удар по экономике страны?

- Главные виновники, во главе с ЦБ, наши банкиры. В прошлом году и Палата по Контролю за Финансовыми Рынками присоединилась к этому списку.

- Было ли в минувшем году предпринято достаточно мер для оздоровления банковского сектора?

- Закрытие банков само по себе является в какой-то мере оздоровлением, потому что больные клетки ликвидировали. Однако это была половинчатая мера. Осталось еще много банков, которые должны быть закрыты. С другой стороны, напрямую оздоровить, то есть спасти какой-либо банк не удалось. Даже «Bank Standard» не смогли оздоровить, поскольку нет представления о реальном положении. А если и есть, то не желают это обнародовать, так как все это результат нечистоты на руку.

- Вы всегда предлагали привлечь к наказанию тех, кто привел банки к такой тяжелой ситуации. Президент сказал, против нарушителей закона будет вестись серьезная борьба…

- Да, к сожалению, в прошлом году кроме Джангира Гаджиева (бывший председатель Межбанка –ред.) никто наказан не был, хотя помимо Межбанка, крах потерпели такие крупные банки как «Bank Standard» и «Texnikabank» и это серьезно ударило по государству. Однако ни владельцы этих банков, ни управление к ответственности привлечены не были. Наоборот, некоторые как ни в чем не бывало работают в других банках. Не наказан никто из ЦБ, столь бездарно осуществлявший контроль. Надеюсь, что после этого призыва президента их привлекут к ответственности.

- Трансферты из Нефтефонда в Центробанк помогут защитить манат?

- Чтобы манат не подвергся резкой девальвации, то есть, чтобы доллар не перешел за 3 маната, то с большой вероятностью, должно хватить. Однако в любом случае девальвация будет постепенной. Основной вопрос здесь в том, когда будет трансферт, ведь манат ежедневно падает в цене. Стоимость 7.5 миллиардов манат тоже не постоянна. К примеру, в начале минувшего года это составляло 4.8 млрд. долларов, сейчас 4.2 млрд. долларов. Сколько это будет стоить завтра неизвестно. То есть здесь имеет место неопределенность.

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