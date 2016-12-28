Около 10 человек задержано во время протестов в Билясуваре

«22 декабря во время акции переселенцев из Джабраила, проживающих в Билясуваре, протестующих против отсутствия подачи электроэнергии, задержано порядка 10 человек».

Об этом РадиоАзадлыг сообщил адвокат Эльчин Садыгов, который является защитником некоторых из задержанных.

Э. Садыгов отметил, что является адвокатом Джалал Гулиева и Заура Фейрузлу: «Я до сих пор не смог с ними встретиться. Постараюсь увидеться с ними в ближайшие дни. Помимо этого, я подал апелляционную жалобу об их задержании 27 декабря. Ожидается, что жалоба будет рассмотрена в Ширванском Апелляционном суде. Однако, врем рассмотрения пока не назначено».

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Э.Садыгов отметил, что обоим его подопечным вменяют статьи 186.2.2 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), 233 («Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях») и 315.2 («Сопротивление или применение насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Напоминание

22 декабря группа вынужденных переселенцев из оккупированного Арменией Джебраильского района Азербайджана, проживающих на территории Билясуварского района, совершили шествие к зданию ИВ Джебраильского района, требуя решить проблему частого отключения электричества. На территорию были введены полицейские. Между сотрудниками полиции и гражданами произошло столкновение.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД говорилось, что во время акции были задержаны три человека.

В заявлении отмечалось, что в результате оперативных действий сотрудников правоохранительных органов незаконная акция была пресечена, ее активные участники – Джалал Гулиев, Илькин Искендеров и Гюльага Алмамедов – задержаны.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.2 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), 233 («Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях») и 315.2 («Сопротивление или применение насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса Азербайджана.

Также, в официальном заявлении сказано, что в результате акции 9 сотрудников полиции получили различные травмы. Также разбиты стекла патрульного полицейского автомобиля.

Однако, жители заявили РадиоАаздлыг, что во время акции пострадал только один сотрудник полиции, а пострадавших среди протестующих много.