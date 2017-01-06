Родственников рокера Джамала Али задержала полиция

Пресс-служба МВД Азербайджана сообщает, что не владеет информацией о задержании родственников рок-исполнителя Джамала Али. В пресс-службе также отметили, что пока к ним информация не поступала.

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Мать и нескольких родственников рокера Джамала Али, проживающего в Берлине, забрали в полицию. Об этом сообщил сам рок-певец на своей странице соцсети Facebook.

Информацию РадиоАзадлыг также подтвердили члены семьи певца.

«Мою мать забрали в Главное Управление Полиции города Баку. На данный момент она находится там. Других родственников также везут туда», – Пишет Джамал Али в FB.

«Сначала, вчера пришли из Субанчинского Полицейского Управления и увели туда. Сказали, что ваш сын написал песню, мы не можем поймать его, поэтому задерживаем вас. Делают устное предупреждение, чтобы я стер песню из Youtube. Сегодня вновь пришли и на этот раз увели в Главное Управление Полиции города Баку. Я не собираюсь ничего стирать. Пусть Ильхам Алиев подаст в отставку, потом я сотру. Я делюсь заново! И пока справедливость не восторжествует, я продолжу деятельность» – этими словам завершает свой статус Джамал Али.

Получить информацию из органов полиции так и не получилось.

Официальные лица заявляют, что в стране никакого давления за резкую критику или свободу слова нет, а все фундаментальные свободы и права соблюдаются.

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Дж.Али в 2007 году являлся рэпером группы H.O.S.T. В 2008 году он покинул группу. 17 марта 2012 года, он принял участие на митинге против правительства. Он был арестован полицией. После освобождения, Дж.Али покинул Азербайджан. В данный момент, музыкант проживает в Берлине.