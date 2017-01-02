'Norm', 'Holcim' находятся в тяжелом положении

Согласно финансовому отчету, обесценивание маната только этим двум заводам нанесло ущерб в размере 133,7 миллионов манатов.

Производство одного из основных строительных материалов цемента с точки зрения себестоимости является одной из самых доходных отраслей. Однако дважды произошедшая в прошлом году девальвация поставила завод в тяжелое положение.

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Компании «Norm», «Holcim» в тяжелом положении

Согласно финансовым отчетам, обесценивание маната только этим двум заводам нанесло ущерб в размере 133,7 миллионов манат. Это составляет 72% от общего оборота их продаж.

Самый крупный производитель цемента в стране ООО «Norm» (производственная мощность в год 2 миллиона тонн) обнародовал свой прошедший аудит финансовый отчет.

Из-за ослабления курса маната к доллару компания в прошлом году понесла ущерб на сумму 45 млн. манат. Самый серьезный конкурент этой компании на рынке - «Holcim (Азербайджан)» из-за девальвации маната потеряла 89,7 миллиона манат. Общий размер ущерба обеих компаний составил 128 млн. манат. Эти же обе компании не раскрыли информацию о финансовом положении в нынешнем году.

Уже традиционно свои финансовые отчеты не обнародуют другие крупные производители цемента Казахский цементный завод корпорации «Akkord» и «Garant İnşaat Sənaye» ООО «Garant Holding».

По этой причине цена упала

Внимание привлекает информация о том, что в течение 2015-2016 годов серьезных изменений в ценах на продажу цемента не было. Наоборот, с января 20125 года один мешок цемента (50 кг.) в среднем продавался за 7 манат 72 гяпик, однако в начале декабря этого года мешок цемента предлагался по цене 6 манат 42 гяпик. Иными словами, цена упала примерно на 17%.

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Потребность в цементе снизилась

Правительство отмечает, что царящий в стране экономический кризис больше всего повлиял на строительный сектор. Статистические данные подтверждают это. За 11 месяцев этого года в стране произведено 2 млн. 130,8 тыс. тонн цемента, что на 14,6% меньше, чем в предыдущие годы. В этот период в страну завезено 371,4 тыс. тонн (уменьшение 15,4 процентов) цементного клинкера и готового цемента.

Государственная поддержка строительному сектору

Правительство отмечает, что с будущего года для предотвращения экономического спада окажет большую поддержку развитию строительного сектора. Речь идет о строительство социальных домов, строительстве высотных зданий вместо аварийных домов в Баку. Надеемся, что таким образом станет возможным увеличить потребность в стройматериалах.