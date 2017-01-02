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Картина дня

'Norm', 'Holcim' находятся в тяжелом положении

Архивное фото

Архивное фото

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Согласно финансовому отчету, обесценивание маната только этим двум заводам нанесло ущерб в размере 133,7 миллионов манатов.

Производство одного из основных строительных материалов цемента с точки зрения себестоимости является одной из самых доходных отраслей. Однако дважды произошедшая в прошлом году девальвация поставила завод в тяжелое положение.

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Компании «Norm», «Holcim» в тяжелом положении

Согласно финансовым отчетам, обесценивание маната только этим двум заводам нанесло ущерб в размере 133,7 миллионов манат. Это составляет 72% от общего оборота их продаж.

Самый крупный производитель цемента в стране ООО «Norm» (производственная мощность в год 2 миллиона тонн) обнародовал свой прошедший аудит финансовый отчет.

Из-за ослабления курса маната к доллару компания в прошлом году понесла ущерб на сумму 45 млн. манат. Самый серьезный конкурент этой компании на рынке - «Holcim (Азербайджан)» из-за девальвации маната потеряла 89,7 миллиона манат. Общий размер ущерба обеих компаний составил 128 млн. манат. Эти же обе компании не раскрыли информацию о финансовом положении в нынешнем году.

Holcim (Azərbaycan) ASC sement zavodu, Qaradağ, Bakı, 2012

Holcim (Azərbaycan) ASC sement zavodu, Qaradağ, Bakı, 2012

Уже традиционно свои финансовые отчеты не обнародуют другие крупные производители цемента Казахский цементный завод корпорации «Akkord» и «Garant İnşaat Sənaye» ООО «Garant Holding».

По этой причине цена упала

Внимание привлекает информация о том, что в течение 2015-2016 годов серьезных изменений в ценах на продажу цемента не было. Наоборот, с января 20125 года один мешок цемента (50 кг.) в среднем продавался за 7 манат 72 гяпик, однако в начале декабря этого года мешок цемента предлагался по цене 6 манат 42 гяпик. Иными словами, цена упала примерно на 17%.

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Потребность в цементе снизилась

Правительство отмечает, что царящий в стране экономический кризис больше всего повлиял на строительный сектор. Статистические данные подтверждают это. За 11 месяцев этого года в стране произведено 2 млн. 130,8 тыс. тонн цемента, что на 14,6% меньше, чем в предыдущие годы. В этот период в страну завезено 371,4 тыс. тонн (уменьшение 15,4 процентов) цементного клинкера и готового цемента.

Государственная поддержка строительному сектору

Правительство отмечает, что с будущего года для предотвращения экономического спада окажет большую поддержку развитию строительного сектора. Речь идет о строительство социальных домов, строительстве высотных зданий вместо аварийных домов в Баку. Надеемся, что таким образом станет возможным увеличить потребность в стройматериалах.

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