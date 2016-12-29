'2016 год можно назвать годом легализации пыток '

«Куда ни идешь – сталкиваешься со взятками, лицемерием, безработицей. В Азербайджане это и права человека, и демократия. Президент это и видит, и знает. Однако считает такую жизнь достойной народа, поскольку при такой жизни и управлять легче».

Это говорит 65-летний Идаят Керимов, такие, как он простые люди ничего более сделать не могут, поскольку годами не могут защитить свои имущественные права. В 2016 году он тоже занимался судебными тяжбами.

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОФИЦИАЛЬНО ЗАНИМАЮТСЯ ПЫТКАМИ »

«За прошлый год Азербайджан в плане демократии и прав человека серьезно регрессировал, предприняв серьезные шаги в этом направлении». Об этом говорит руководитель ПНФА Али Керимли. По его мнению, именно в этой стране увеличилось число политзаключенных. На процессе по Нардаранскому делу подсудимые говорили о жестоких пытках: «Суд по Нардаранскому делу показал, что правоохранительные органы в Азербайджане официально занимаются пытками и насилием. На суде были названы имена госчиновников, занимающихся пытками, однако никто из них к ответственности привлечен не был. Поэтому этот год можно назвать годом легализации пыток. В этом году были предприняты негативные меры по ограничению политических свобод, свободы прессы, собраний».

Председатель ПНФА подчеркнул, что разрешение властей провести оппозиции митинг на далеком от центра стадионе «Махсул» не означает обеспечение свободы, это было пусканием пыли в глаза. «Потому как именно перед проведением акций и после оппозиционеров арестовывали, приговаривали к административным арестам», добавил он.

НАДЕЖДЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

В 2016 году признанные «узниками совести» активисты гражданского общества – правозащитники и журналисты посредством судов и помилования вышли на свободу. По словам одного из них - зампреда партии «Мусават» Тофика Ягублу, этот шаг властей хоть и породил у многих надежду, последующие события перечеркнули эти надежды: «Когда в канун Новруз байрамы подписывался указ о помиловании, то у людей создалось ложное представление о возможных определенных послаблениях, аресты прекратятся, власти пойдут на определенные уступки. Однако последующий период показал, что авторитарная сущность власти никуда не делась. Возьмем хотя бы состоявшийся в сентябре референдум. Это пятно на демократии, правах человека. Последние аресты и суды – арест и суд над Гиясом Ибрагимовым и Байрамом Мамедовым характеризует положение дел с правами человека в Азербайджане. Из-за обычного граффити и надписи на памятнике молодых людей оклеветали, жестоко пытали и приговорили к 10-ти годам лишения свободы – это полный позор».

ИЗВЕСТНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: «СТАБИЛЬНОСТЬ ЕСТЬ»

Член парламентской комиссии по правам человека, депутат Фазиль Мустафа не согласен со сказанным. Он отмечает, что бы там не было, но стабильность в Азербайджане есть. По этой причине он расценивает 2016 год как год продолжения традиционной политики:

«Наличие, по меньшей мере, стабильности в Азербайджане, а также законных механизмов, защищающих права человека, работа юридических процедур в сравнении с другими странами показывает, что наша страна более стабильна, даже при наличии некоторых ошибок.

Не было массовых арестов, было разрешено проведение массовых акций в связи с референдумом, большинство находившихся под арестом были помилованы, хотя и есть еще оставшиеся в заключении. В стране действует оппозиционная пресса, нет ограничений для интернет медиа. Правда, ужесточены санкции за оскорбление чести и достоинства президента, однако и этот шаг в некоторой степени справедлив. В целом массового нарушения прав человека не наблюдалось».

УРОВЕНЬ AБСУРДА

Председатель ПНФА Али Керимли считает, референдум по внесению в Конституцию изменений, перечеркнул оставшийся было имидж страны: «Фальсификации референдума сделала «конституционными» ограничения прав. Произошло одно из очень абсурдных событий. Будто бы граждане преимуществом голосов приняли решение, согласно которому власть может в любое время отобрать собственность гражданина или распорядиться ее по своему усмотрению. Речь не идет лишь об имущественном праве. Разговор идет об ограничении Конституцией свободы слова и печати, собраний, права проведения выборов. Это показывает уровень абсурда в области антидемократии».

А представители власти считают, что референдум в первую очередь показал поддержку народом президентства Ильхама Алиева.

В 2016 году тюрьмы хоть немного и освободились, тем не менее, аресты продолжались. В мае были арестованы два молодых активиста Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов за граффити на памятнике Гейдару Алиеву «С праздником рабов». По словам самих молодых активистов и их адвокатов, после задержания они были подвергнуты пыткам. Каждый из них был приговорен к 10-ти годам лишения свободы по обвинению в наркопреступлении.

«OНИ АРЕСТОВАНЫ ЗА КОНКРЕТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Арест молодых активистов стал причиной жестких заявлений международных организаций. Однако завотделом Минюста по правам человека Фаик Гурбанов говорит, что молодые люди не были арестованы в связи с граффити, неверно и то, что они подвергались пыткам: «Лишение свободы определенных лиц вовсе не связано с выдвинутой мотивацией, а с конкретным преступным деянием. В Азербайджане не лишают свободы за политические воззрения, мышление, а оба этих молодых человека привлечены к ответственности за конкретное преступное деяние».

Фаик Гурбанов говорит, что в 2016 году правительство Азербайджана продолжило работу по восстановлению демократических институтов, прав и свобод человека: «С точки зрения диалога с национальными институтами, гражданским обществом в стране были проведены ряд реформ. Конечно же, нельзя довольствоваться проведенной работой. Проводятся последовательные меры по большей доступности для людей демократических институтов, прав и свобод человека, верховенств закона. Эта работа продолжится и далее».

65-ти летний Хидаят Керимов говорит, что поверил бы в защиту прав человека государством, если бы не судебные тяжбы и истоптанные к судам тропы. Однако он думает, что и в будущем году его ожидает то же самое.