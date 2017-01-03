Предупреждение от психолога: 'Суициды могут возрасти'

По официальной информации, за 9 месяцев прошлого года в стране было возбуждено 500 уголовных дел по статье доведения до самоубийства.

Если верить официальным данным, это значит, что каждый день в Азербайджане 2-3 человека совершают суицид.

Психолог Азад Исазаде в интервью РадиоАзадыг сообщил, что в стране последние годы участились случаи суицида.

По его мнению, причин для самоубийств достаточно много. Остановиться только на одной причины было бы субъективно.

По словам А.Исазаде, самое плохое в этой ситуации то, что в Азербайджане отсутствует структура, которая систематически исследовала бы данную проблему и обобщала статистику: «Не обязательно, чтобы данная структура была государственной. Она может быть в виде центра, либо иметь какой-либо другой статус. Это учреждение может работать в качестве координационной структуры. Главное, чтобы этот центр был создан и систематически изучал происходящие в стране суициды».

А.Исазаде считает, что причины для того, чтобы сводить счеты с жизнью могут быть абсолютно разными. Однако, по словам психолога, депрессия распространилась по стране, как «эпидемия». Исазаде считает, что в этих происшествиях выявляются социально-материальные проблемы. Но, немало и тех неимущих людей, которые и не думают посягать на свою жизнь: «Так что, социально-материальные проблемы должны восприниматься, как относительное понятие. Видимо и другие факторы имеют серьезное влияние».

Азад Исазаде говорит, что необходимо разделить суициды на возрастные группы, регионы и причины, а также начать научное исследование.

«Если эти случаи не начать систематически изучать, количество суицидов будет неуклонно расти»,- предупредил психолог.