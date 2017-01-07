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Рождество в Баку - [Фото]

В ночь с 6 на 7 января, православные христиане отметили Рождество. В это важный для них праздник, отмечается рождение Иисуса Христа.
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