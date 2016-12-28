Лейла Юнус: ‘Экономическая ситуация осложнится, будут протесты, народ восстанет’

«Сегодня наша власть больше всех боится Тале Багирова, а не председателя Исламской партии Мовсума Самедова и сегодняшних оппозиционных лидеров».

26 декабря гособвинитель на процессе по Нардаранскому делу попросил у суда сроки наказания для подсудимых: пожизненное наказание Тале Багирову, 20 лет лишения свободы его заместителю Аббасу Гусейнову, 19 лет – Джаббару Джаббарову, 17 лет Расиму Джабраилову, 10 лет Рамину Ярыеву, 11 лет зампреду ПНФА Фуаду Гахраманлы, остальным по 15-ти лет лишения свободы.

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Правозащитница Лейла Юнус поделилась с РадиоАзадлыг своим отношением к этому суду.

– Лейла ханум, прокурор попросил Тале Багирову пожизненное заключение, насколько это было ожидаемо?

– Я ожидала это и знала на 100%. Сегодня наша власть больше всех боится Тале Багирова. Они так не боятся председателя исламской партии Мовсума Самедова и лидеров оппозиции, как боятся Тале Багирова. Если вы обратили внимание, будучи в Европе я написала именно Тале Багирову, а не своим любимым друзьям Ильгару Мамедову, Сеймуру Хази.

– Почему написали именно ему?

– Я знала, что Тале поставят в самое сложное положение. Они не знают историю, сделают из Тале Нельсона Манделлу. Сегодня они не понимают этого. Через 5 лет имя Тале Багирова в Азербайджане будет знать каждый ребенок. Его имя будет везде произносится. Международная Организация против пыток в связи с Нардараном уже предприняла первые шаги. Если бы Тале Багиров остался дома или пошел бы в мечеть, может он и не стал бы столь известным. Все равно его не удалось сломить. Если вы обратили внимание, не удалось сломить и их женщин. Тале будущий Нельсон Мандела.

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– Вы сказали, что власти не боятся ни Мовсума Самедова. Ни лидеров оппозиции так, как боятся Тале Багирова. Какова причина?

– А потому что его не смогут сломить.

– Здесь играет роль и религиозный фактор?

– Нет здесь ни религиозного, ни оппозиционного фактора. Этот человек верит в свое дело и верность пути своего. И он пройдет избранный путь до конца. Он молодой парень, но авторитет завоевал большой. Многие ему верят. Я этого человека видела всего лишь раз. И я его поняла.

– Лейла ханум, вы сказали, что власть боится Тале Багирова, потому что не может его сломить. Но есть и «узники памятника», как их называют. Осужденные на 10 лет за преступления, связанные с наркотиками, Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов, несмотря на пытки, заявили на суде, что никогда не свернут с избранного пути…

– Этих ребят тоже не сломали. Однако избранный сегодня азербайджанским обществом путь создала сама власть. Власть боится. Обратите внимание, в стране 160 политзаключенных, 105 из которых – верующие. Вы понимаете. Куда Ильхам Алиев ведет общество?

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– Куда?

– К Сирии. Я это здесь каждый раз говорю на встречах с международными организациями, в различных интервью. Мы с Арифом объясняем, что сегодняшний режим в Азербайджане не несет стабильность в регион Южного Кавказа. Ильхам Алиев утверждает, что является гарантом стабильности, а всех террористов сажает в тюрьму. Однако ситуация иная, насилие порождает насилие. Если это не изменится, то Азербайджан превратится во вторую Сирию.

– Аргументы власти состоят в том, что в Нардаране религиозная ситуация опасна. Они не признавали официальные структуры Азербайджана. Здесь висел флаг другой страны. После известных ноябрьских событий «источник опасности» был нейтрализован…

– Вместе с Арифом в 2006году мы были на международной конференции. Помню, что в то время царила стабильность, людям выделяли социальную помощь, медицинская помощь была бесплатной. Когда мы там выступали, американские и швейцарские политологи сказали, Лейла ты говоришь о диктатуре в Азербайджане, но страна должна пройти переходный период. Вот видишь, Египет, Сирия, Тунис… они потихоньку идут к демократии, развиваются. Я ответила, что вы, не видите, что рассказывает правозащитник из Египта? Они засмеялись. Теперь я согласна с тем мужчиной. Теперь Азербайджан идет по сирийскому пути и ведет к нему Ильхам Алиев.

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– Чего вы ждете от следующего года?

– Экономическая ситуация осложнится. Будут протесты, люди взбунтуются. Будут аресты. Однако сажать будут простых, неизвестных людей. Когда арестовывают правозащитников. Журналистов. То скрыть это бывает невозможно. Невозможно было сохранить в секрете арест Гияса и Байрама, они действительно проявили геройство, написав на памятнике. Однако арест простых людей, требующих свои права, будет не так заметен, сделать их арест достоянием общественности и довести до международных структур потребует времени. Власти таким образом, хотят сказать – молчите, не то всех арестуем! Приведу вам блестящий пример. В 2007 году наряду с Сеидом Дадашбейли были арестованы 10 человек, их пытали, один из них умер. Их имена нигде не упоминаются. Их никто не знает. Прошло 10 лет, а они все еще в заключении. Вот сейчас они пойдут таким путем. Ситуация с Тале иная. Приговаривая его к пожизненному заключению, из него делают Нельсона Манделу.