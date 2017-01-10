Найден Мехман Гусейнов

Блогер обвиняется в оказании неповиновении полиции

Блогре Мехман Гусейнов обвиняется в неповиновении полиции.

Об этом сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

«Мехман Гусейнов в данный момент находится в Насиминском районном суде. Он задержан по статье 535 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках - Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего. Дело будет рассмотрено судьей Насиминского районного суда - Панаховым»

Мехман Гусейнов доставлен в суд

Сообщается, что блогер Мехман Гусейнов задержан 22 отделением полиции.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил адвокат Эльчин Садыгов. «Из насиминской полиции сообщили, что сейчас он доставлен в Насиминский Районный Суд. Я еду туда»

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Сообщается, что вечером 9 января в самом центре столицы лицами в гражданской одежде был похищен известный блогер Мехман Гусейнов.

По словам свидетелей, инцидент произошел около 20 часов недалеко от улицы Низами (Торговая), когда Мехман вышел из кафе и направлялся на встречу с друзьями. В этот момент к нему подбежали несколько человек, двое закрыли ему рот, а остальные скрутили Мехмана и затолкали в машину.

Не дождавшиеся его коллеги стали звонить на мобильный Мехмана, который был отключен.

МВД не комментирует похищение человека в центре столицы.

Адвокат блогера Эльчин Садыхов заявил Turan, что поиски Мехмана пока результата не дали. Адвокат в первую очередь посетил Управление по борьбе с оргпреступностью МВД, где ему не дали ответа на вопрос : у них ли Мехман Гусейнов.

В главном управлении полиции столицы адвокату заявили, что Мехмана у них нет.

Адвокат продолжает поиски.

В последние месяцы Мехман Гусейнов подготовил серию видеорепортажей о коррупции в высших эшелонах власти – министров, депутатов и олигархов.

Он снимал особняки и виллы госчиновников, построенные на ворованные деньги и интервью с рабочими, которым владельцы этих вилл отказываются платить зарплату.

Эти репортажи были очень популярны в соцсетях и имели большой резонанс, вызывая раздражение властей.

Три недели назад группа лиц в гражданскому уже пыталась похитить Мехмана на улице, но это им не удалось. Мехман выступил с заявлением, где возложил вину на нападение на себя на власти страны.