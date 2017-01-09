В Нахчыване зарабатывают 1, а тратят 5 манатов

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) было произведено 2.2 млрд. манат ВВП, промышленной продукции на 942 млн. манат, сельхозпродукции на сумму 429.4 млн. манат. В регион было инвестировано 997 млн. манат, торговый оборот с иностранными государствами составил 457.4 млн. долларов США. Эту информацию председатель Верховного меджлиса озвучил в своем выступлении 7 декабря перед депутатами, собравшимися за 12 месяцев всего в третий раз. В тот же день госбюджет на 2017 год был утвержден без обсуждений, по этой причине без ответа остался вопрос, почему уровень местных налогов с прибыли на столь низком уровне.

БЮДЖЕТ МАЛО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОШОГОДНЕГО

Опубликованная в официальной местной медиа НАР 8 декабря доходная часть бюджета на 2017 год мало отличается от бюджета на 2016 год. В этом году будет собрано меньше налога с прибыли физических лиц (18 млн. 310 тыс. манат) на 510 тыс. манат, юридических лиц на 150 тыс. манат. По упрощенному налогу с малого бизнеса будут собрано на 620 тыс. манат больше – 2 млн. 120 тыс. маната. Дорожный налог с автомобилей не предусмотрен.

Смотрите также - Бюджет: Kому, сколько достанется?

В этом году из центрального бюджета Нахчывану выделена дотация в размере 278.9 млн. манат. Иными словами, в Нахчывани зарабатывают 1 манат, а тратят 5 манат.

Таможенные налоги и пошлины планируется собрать в размере 6 млн. 960 тыс. манат. До половины из них будут израсходованы на содержание Госкомтаможни НАР.

В НАХЧЫВАНЕ БЮДЖЕТУ НЕ ДАЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ?

В НАР на содержание Верховного меджлиса и органов исполнительной власти будет израсходовано 30 млн. 530 тыс. манат - это на 290 тыс манат меньше, чем в 2016 году. Судебной власти, органам прокуратуры и правоохранительным органам выделено – 53 млн. 778 тыс. мана (+1.8 миллион), здравоохранение - 36.6 млн. (+2.4 млн.), - образование 93 млн. (+10.3 млн.)

Смотрите также – Правительство выделило на реформы 697 миллионов манат

И Счетная Палата Азербайджана, ни управление этой структуры в НАР не дают заключения госбюджету региона. Экономист Махаммад Талыблы сказал РадиоАзадлыг, что в любом случае в связи с этим заключение Счетной Палаты должно быть: «В заключении Счетной Палаты о централизованном госбюджете должны быть отдельные замечания о бюджете Нахчывана. Или же управление Палаты в Нахчывани должно составить свое особое мнение по этому поводу. В любом случае этот документ должен находиться в поле зрения финансового надзора».

ГФСЗ ТОЖЕСУЩЕСТВУЕТ НА ДОТАЦИЮ

В тот же день в силу вступил бюджет Государственного Фонда Социальной Защиты (ГФСЗ) НАР на 2017 год. Согласно документу, в фонд будет собрано за счет местных источников 53.3 млн. манат.

Из Госфонда соцзащиты Азербайджана выделена дотация в размере 81 млн. 750 тыс. манат, что на 10.7 млн. манат больше, чем в прошлом году. Интересно, что частный сектор автономной республики, выпускающий промышленную продукцию примерно на сумму 1 млрд. манат будет в течение года перечислять социальную страховку на сумму 17 млн. 180 тыс. манат.