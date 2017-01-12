Как влияет кризис на отели в Габале?

«Gilan Holding» для реализации централизованного управления расположенных в Габале отелей, создал ООО «Gilan Hospitality-Qəbələ». Новой компанией, направляющей деятельность подконтрольных холдингу отелей, руководил исполнительный гендиректор ООО «Gilan Hospitality Group» Эльгюнь Мамед оглу Мамедов. Он также является руководителем отеля Бадамдар, принадлежащего ООО «Tvins», входящего в группу Gilan.

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У Группы 8 oтелей в Габале

Холдинг сообщает, что находящаяся в его собственности группа отелей «Qafqaz Hotel & Resort» состоит из 13-ти отелей, которые одновременно могут принять более 1400 гостей. Из низ 8 находятся в Габале («Qəbələ Otel», «Qafqaz Resort Otel», «Qafqaz Riverside Resort Otel», «Qafqaz Sport Otel», «Qafqaz Yeddi Gözəl Otel», «Gilan Otel», Yengicə İstisu Sağlamlıq Mərkəzi, «Tufandağ» Qış-Yay Turizm İstirahət Kompleksi). Большинство отелей сданы в эксплуатацию в последние 3-5 лет.

«Qafqaz Hotels & Resorts» имеет более 20-ти ресторанов.

Противоречие​: Oтели увеличиваются, номера уменьшаются

Удивление вызывает тот факт, что большинство принадлежащих холдингу отелей с начала своей деятельности, уклоняются от предоставления Госкомстату информации о количестве номеров, количестве гостей и времени их проживания в отеле, о доходах и расходах. Согласно статистике, разовая вместимость отелей в Габала с 602-х (2010 год) упала до 503 (2015 год), а количество номеров с 276 до 196-ти.

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Отели в Габале не считаются со статистикой

На запрос РадиоАзадлыг в вязи с этим вопросом в Госкомстате ответили, что несколько владельцев были привлечены к административным штрафам в связи с уклонением от предоставления отчета.

Согласно официальным отчетам, в 2015 году проживание туристов в отелях Габалы сократилась с 17664 человек/ночь до 7653 человек/ночь. Иностранных туристов среди них вовсе не было. Хотя в 2010 году в Габале зарубежные туристы провели более 2 тыс. 500 ночей. Согласно предоставленной статистике информации, в отелях Габалы в 2010 году останавливалось 24 тыс. 330 человек, а в 2015 году этот показатель непонятным образом снизился до 5 тыс. 909 человек.

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Доходы отелей официально снизились в 2 раза

Опираться на информацию о доходах отелей сложно. К примеру, в 2015 году общие доходы отелей в Габале в сравнении с предыдущим годом снизились на 32%. А в сравнении с 2010 годом (717,5 тыс. манат) снизившись примерно в 2 раза, составили 382,8 тыс. манат.

Сюда входят и доходы от ресторанов в отелях и других служебных объектов. Каждая зарегистрированная гостиница в среднем оказала каждому своему клиенту услуги на 50 манат.

«Gilan Holding» не ответил на запрос РадиоАзадлыг о причинах такой тенденции.