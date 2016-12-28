Учитель – член ПНФА уволен с работы

«Рано или поздно меня все равно под каким-то предлогом отстранили бы от работы в школе».

Член Верховного меджлиса ПНФА, учитель физики в средней школе села Тюркенд Сабирабадского района, проработавший около 40-ка лет Сахиб Рустамли, был уволен. Об этом ему 27 декабря сообщил директор школы Эйваз Аббасов. Как он сказал РадиоАзадлыг, без работы его оставили из-за его политических воззрений:

«ДИРЕКТОРУ БЫЛО РЕКОМЕНДОВАНО»

«Честно говоря. Меня уже давно хотели уволить с работы. Просто не знали, как это сделать. 3 октября этого года я должен был поехать в Кербалу. Однако 15 сентября я был оклеветан полицией района и подвергнут административному аресту на 15 суток. Тогда меня обвинили в оказании сопротивления полиции и нарушении общественного порядка. Дату выезда я отложил на три дня, но некоторые дела все равно завершить не удалось, в том числе, стоял вопрос о разрешении. Заявление в связи с поездкой я передал лично директору Эйвазу Аббасову. Однако подождать ответа не смог. До написания заявления директору я побывал у заведующего отделом образования Сабирабадского района Пахлевана Гараева, рассказав ему о предстоящей поездке. Он сказал, чтобы я написал директору заявление, что я и сделал. Во время своей поездки узнал, что 14 декабря меня уволили с работы. По возвращении же узнал, будто бы профсоюз школы собрался и принял решение о прекращении действия трудового договора со мной. Директору было рекомендовано уволить меня с работы за длительный пропуск без соответствующего разрешения».

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Сахиб Рустамли говорит, что потребовал рассмотрения вопроса с его участием. На очередном собрании из 32-х членов присутствовали лишь 28. Каждый из них написал в отдельности заявление на имя директора, попросив моего восстановления на работу.

«MОРАЛЬНО ПОДЕЙСТВОВАЛО ПЛОХО»

В связи с этим вопросом С.Рустамли побывал вместе с заведующим отделом образования на приеме главы исполнительной власти, который поручил Пахлевану Гараеву решить данный вопрос положительно. Учитель ждал положительного решения вопроса, когда 27 декабря услышал, что он уволен с работы.

Сахиб Рустамли связывает своей увольнение с работы с членством в ПНФА и активностью в соцсетях: «Меня неоднократно предупреждали, в начале этого года несколько раз вызывали в полицию, от меня требовали, чтобы я прекратил свою политическую деятельность и активность в Facebook. После того, как я категорически отверг предупреждение, моего сына оклеветали в автохулиганстве и арестовали на 20 суток. Использовали мой отъезд в Кербалу и уволили с работы, на меня это плохо подействовало морально».

«НИКОМУ НЕ ДЕЛАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»

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Директор средней школы села Тюркенд Эйваз Аббасов заявил РадиоАзадлыг, что Сахиб Рустамли был уволен с работы из-за невыхода на работу:

- С 15 по 30 октября он не выходил на работу. Затем вышел на работу 30 октября, проработав до 5 ноября, он вновь отсутствовал на работе с 6 по 26 ноября. Был составлен акт, а затем принято решение.

- Сахиб Рустамли отмечает, что уволен с работы за политические взгляды, и раньше были такого рода предупреждения.

-Лично я никого не предупреждал в связи с политическими взглядами. Это все происходит после работы и не имеет ко мне никакого отношения. Факт в том, что дважды от пропускал работы, причем в течение длительного времени. Ничего другого сказать не могу.