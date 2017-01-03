'Советская' - улица, стертая с лица земли

«Как стереть целую улицу с лица земли». Издание «Motherboard» опубликовало статью о руинах улицы 'Советская' в Баку.

Автор Дерек Мид пишет об увиденном прошлым летом в Баку. Его послали в Баку на съемки Европейского Гран-при "Формулы-1". Однако, внимание автора привлекла историческая часть города, превратившееся в руины и, как отметил сам Мид, 'повергшая его шок'.

ЕЩЕ НЕ СНЕСЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Автор пишет, что по мере движения от аэропорта в сторону города, он увидел дорогие и новые постройки, возвышенные за счет нефтяных доходов. Позже, Мид решил посетить историческую часть города - старые поселки. Однако, вместо них, он увидел руины.

В статье также опубликованы фотографии. Автор отмечает, что у поселка была своеобразная архитектура, а после просмотра фотографий, отметил также, что желает погулять по той части поселка, в которой постройки еще не снесены. Гуляя, он делал последние фотографии исторических дверей и стен, покрытых редкими и историческими узорами. Издание опубликовало данные фотографии.

Автор отмечает, что авторитарные режимы нередко стараются произвести впечатление, проводя крупные мероприятия. При этом автор отмечает, что разрушение "Советской" - старинных памятников, мечетей, церквей, дома великих азербайджанцев - потрясло местных жителей больше, чем его.

Журналист снимает жителей, подвергающихся резким действиям властей - отключение воды, газа, света, снос вместе с личными вещами и предметами домашнего обихода - но, при этом, не покидающих родные дома.

​КАДРЫ, КОТОРЫЕ НЕ СОТРУТСЯ ИЗ ПАМЯТИ

Сотрудник издания «Motherboard» говорит, что официальные лица Азербайджана хоть и обещали сохранить исторические памятники, но, начиная с 2013 года, снесли 2400 зданий. Жители не получили должной компенсации, насильно изгнаны с территории. Призывы международных правозащитных организаций остались без ответа, и взамен всего этого, Азербайджан в 2017 году вновь собирается принять соревнования.

«Я не знаю, как повлияет падение цен на нефть на будущее развитие Баку, но, на днях, до написания статьи, заглянув в «Google Maps», я увидел, что места, которые я успел увидеть, уже не существуют».