Баку оплатил взятку европейскому политику через Британские офшоры?

“The Observer” пишет, что 4 британские компании склоняются в скандале по делу ведущего итальянского политика Луки Волонте, получившего взятки в миллионах фунтах.

Согласно утверждениям, бывший член Партии Центрального Союза Италии оказал услуги официальному Баку по недопущению принятия отчета, отражающего ситуацию с правами человека в Азербайджане.

В статье говорится, что в настоящее время прокуратура Милана расследует дело о получении руководителем фракции Европейской Народной Партии Совета Европы Волонте ( Volontè) взятки в размере 2, 39 млн. евро.

Утверждается, что Волонте в 2013 году подстрекал Европейскую Народную Партию голосовать против резолюции по политзаключенным в Азербайджане.

“The Observer” пишет, что через несколько месяцев после того, как был отвергнут критикующий Азербайджан отчет, Еврокомиссия объявила о строительстве «противоречивого» Транс Адриатического трубопровода (ТАР), который выведет азербайджанский газ на европейские рынки.

Участники кампании по правам человека акцентируют внимание на вопросе непринятия доклада немецкого социал-демократа Кристофера Штрассера и поддержки Европой этого газопровода.

Газета “The Observer” пишет, что Штрассер заявил итальянскому телеканалу RAI: “Непринятие моего отчета спасло репутацию режима в Азербайджане и когда они начали бизнес в Европе, никто им ничего сказать не смог».

В одном кольце с российской мафией

TAP является частью проекта Евро-Каспийского Мега Трубопровода, который должен транспортировать газ из месторождения Шахдениз, которым управляет ВР Азербайджан, в Европу через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию.

“The Observer” пишет, что выплаты для Волонте были совершены посредством четырех Британских компаний и это было отражено в снятом в Италии документальном фильме. Волонте сказал создателям фильма, что эти деньги «он получил посредством хорошего друга президента Ильхама Алиева Эльхана Сулейманова за консультации в области сельского хозяйства Азербайджана».

В статье говорится, что упомянутые четыре компании похоже являются бизнес структурами, которые не проводили операции в Великобритании, и в настоящее время они ликвидированы.

Инициативная группа Стабильности в Европе обнародовала названия этих компаний: LCM Alliance LLP со штаб-квартирой в Англии, со штаб-квартирами в Глазго компании Hilux Services и Polux Management и компания Metastar Invest, штаб-квартира которой зарегистрирована в английском Бирмингеме. Все четыре компании управляются компаниями, находящимися в офшорных зонах.

Как пишет газета “The Observer”, документы показывают, что использованное для перевода средств компания Metastar управлялась со стороны двух ликвидированных на данный момент офшорных компаний: Advance Developments Ltd и Corporate Solutions Ltd. Эти компании были зарегистрированы в Белизе и наряду с Armut Services управляют большим числом подобных компаний в Британии..

В документах, касающихся суда Латвии, утверждается, что Armut оказал поддержку перевода оплаты в размере 230 млн. долларов из фонда Hermitage Capital Management в Минфин России.

B этом скандале фигурирует и группа Клюева – один из синдикатов оргпреступности России. По утверждениям, эта группа при поддержке правительства России украла у «русского народа», по меньшей мере, 800 млн. долларов.

Скончавшийся в тюрьме российский юрист Сергей Магнитский работал именно с группой Hermitage. Его смерть увязывают в той или иной степени с разоблачением финансовых махинаций российского правительства.

TAP будет служить российскому газу?

Эмма Хугхес из расквартированной в Лондоне группы компаний Platform сообщила газете “The Observer” , что склонение в упомянутом скандале Британских офшорных территорий должно стать тревожным звонком для правительства Британии.

«Это указывает на роль скандальных офшорных территорий в распространении коррупции и взятничества по всему миру», - отмечает Хьюз.

Госпожа Хьюз отметила, пока Соединенное Королевство не изменит свои законы, нынешняя ситуация будет создавать условия для преступности.

По ее мнению, для предотвращения этого Британия должна внести изменения в свои законы, которые бы позволяли заморозить активность тех, кто получает прибыль путем попрания прав человека.

“The Observer” пишет, что проект TAP с момента своего появления стал причиной противоречий. Благословивший этот проект бывший британский министр иностранных дел Ульям Хейг утверждал, что TAP избавит Британию от зависимости о Российского газа.

Однако госпожа Хьюз говорит, что многие с сомнением относились к этому.

“В реальности Евро-Каспий Мега Трубопровод (Euro-Caspian Mega Pipeline) вполне вероятно будет заниматься поставкой российского газа в Европу. Потому что этот трубопровод спроектирован с целью присоединения к сети российских трубопроводов, - говорит Хьюз. - TAP на предстоящие 50 лет привяжет Европу к горючему, загрязняющему окружающую среду».

По ее мнению, с одной стороны, этот проект будет мешать Британии в ее цели, связанной со своими климатическими изменениями, а с другой стороны, поставит Британию в зависимость от правительства Азербайджана.

Эмма Хьюз говорит, что Евросоюз должен прекратить свою поддержку «этому опасному газопроводу».

Правительство Азербайджана, как всегда, отрицает подкуп европейских политиков путем коррупции, называя эти утверждения безосновательными.