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Картина дня

'Правительство ходит по дворам от Китая до Саудовской Аравии, вымаливая кредиты'

Зохраб Исмаил

Зохраб Исмаил

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Экономист Зохраб Исмаил прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева о местных экономистах, озвученное им на заседании Кабмина 10 января по итогам 2016 года.

Зохраб Исмаил пишет, что действия назначенных президентом министров и советников налицо: «Манат обесценился более чем в 2 раза. Оставшиеся ненефтяные сектора уменьшились в прошлом году на 5-6%. Резервы Центробанка снизились с 15 млрд. долларов до 4 млрд. долларов. В стране, доход о нефти которой за 10 лет составил 120 миллиардов, невозможно найти доллар».

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Зохраб Исмаил пишет, чтобы найти 5 млрд. долларов на финансирование проекта TANAP, предусмотренного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, правительство Азербайджана ходит по дворам от Китая до Саудовской Аравии, вымаливая кредиты: «В половине деревень страны, продающей газ другим государствам, нет газа. Села и поселки страны, указывающей другим дорогу, лишены нормальных дорог. Если в течение всего дня идет дождь, то дороги столицы заливают селевые потоки. Наши больные едут лечиться в Иран, Турцию и Грузию. Министр в день тратит 300 тысяч».

Глава государства в своем выступлении сказал, что некоторые силы хотят заслонить успехи Азербайджана: «Некоторые местные представители, считающие себя большими экономистами, делают различные выступления, дают оценки. Абсолютно абсурдные высказывания, есть хорошая пословица:

«Неспособные поделить овес двух ослов, пытаются поучать нас». То есть обращать на все это внимание не стоит, сказал президент.

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