Активист движения NİDA Рахим Велиев арестован на 15 суток

Активист движения NİDA Рахим Велиев 16 января был арестован на 15 суток. Как сообщили Turan в движении NIDA молодого человека задержали утром в понедельник, когда он вышел из дома, чтобы купить хлеб.

Позже стало известно, что Велиев находится в 18-ом отделении полиции Наримановского района. При этом к нему домой явились сотрудники полиции и забрали мобильный телефон и ноутбук активиста.

Все это время родным о причинах задержания не сообщалось.

Вечером молодой человек сам позвонил домой и сообщил, что он арестован в административном порядке на 15 суток и находится в Бинагадинском СИЗО. Подробностей, в том числе конкретно, в чем его обвинили, он сообщить не успел.

В движении NİDA считают, что Рахима Велиева арестовали по политическим мотивам. При этом в заявлении организации приводится последний статус молодого человека в Facebook.

В этой публикации Велиев отмечал, что «власти лишают молодежь всего – образования, здоровья, будущего, независимости и других ценностей». «Не довольствуясь эти украденным они продолжают похищать наших друзей. Очередным похищенным может быть каждый из нас. Но мы не боимся, потому что терять нечего… Пусть боятся казнокрады, мы потребуем еще отчета за украденное ими».