«Безвизовый въезд» для Грузии и Украины и ожидания азербайджанцев

Соседняя с Азербайджаном Грузия стала еще на шаг ближе к отмене визового режима со странами-членами Евросоюза. Комитет Европарламента по внутренним делам и гражданским свободам одобрил промежуточное соглашение с Советом ЕС об отмене визового режима для граждан Грузии. Теперь это решение должно быть утверждено Европарламентом.

В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Надир Гусейнов заявлял журналистам, что Баку полностью готов к применению безвизового режима с Европой. «Переговоры об этом с Евросоюзом уже ведутся».

Готов ли Азербайджан к отмене визового режима со странами Европы, и какую пользу эта отмена принесет стране?

У Евросоюза есть определенные требования для отмены визового режима, которые Азербайджан не выполнил”, - заявил РадиоАзадлыг политолог Хикмет Гаджизаде. “Речь идет о требованиях в области безопасности и прав человека. Азербайджан давно был готов к отмене виз для особо важных государственных гостей – депутатов, членов правительства… Возможно, эти давно идущие переговоры имел в виду представитель МИД. Азербайджан хочет отмены виз, а выполнить поставленные перед ним европейские требования не желает”, - отметил политолог.

“У Евросоюза есть особые требования для отмены визового режима – это прозрачность границ, хорошие отношения с соседями. Готовность к отмене виз также ассоциируется со степенью сотрудничества с Евросоюзом. Азербайджан, с политической точки зрения, по моему к этому не готов. Технически Азербайджан может и готов, но учитывая, что технические вопросы рассматриваются в контексте политических взаимоотношений, Азербайджану в ближайшее время не светит отмена виз со странами Европы. Потому что Евросоюз ставит условия, требуя демократизацию внутри страны, соблюдение гражданских и экономических свобод, прав человека. Азербайджан эти требования не выполняет. К тому же власти Азербайджана особо и не стремятся к отмене виз. Нашим чиновникам всеобщая отмена виз не нужна, купить себе лично визу для них не составляет особого труда, а население они никогда особо в расчет не принимают. В целом, отмена визового режима с Азербайджаном ничего особенного не даст. Отмена виз не дает гарантий трудоустройства. Просто не нужно будет платить 50-60 евро за визу при поездке в Европу. О визах так много говорят в Украине, как будто если Европа разрешит украинцам безвизовый въезд, там народ станет жить лучше и счастливей или поедет в Европу работать и получать 2-3 тысячи евро. Это все сказки”, - сказал Гажизаде.

Помимо Грузии, Европейская Комиссия приняла решение о введении безвизового режима для украинцев, въезжающих в Европу. Но это не значит, что граждане Украины и Грузии смогут беспрепятственно передвигаться по ЕС так же, как жители Евросоюза. Процедура будет упрощена, но некоторые требования и нюансы останутся. Основной документ, позволяющий пересечь границу без визы – биометрический паспорт. Но его может быть недостаточно – при пересечении границы могут спросить другие документы, к примеру, бронь отеля.

Грузины и украинцы не должны будут подробно отчитываться о цели поездки, а таможенные службы не будут проводить такой строгой проверки, как при оформлении виз. Вся процедура сведется к формальной регистрации даты въезда и выезда и минимальной проверке. Украинцы и грузины смогут находиться на территории Евросоюза по схеме 90/180, то есть не более 90 дней пребывания за 180 дней. Пересекать любые границы можно будет сколько угодно раз. Однако безвизовый режим не дает права на трудоустройство или поступление в учебные заведения в странах ЕС. Для этого все же придется оформлять визу или соответствующие документы. Но в некоторых случаях можно будет устроиться на краткосрочные курсы длительностью не более 90 дней.

В Молдавии безвизовый режим с Евросоюзом действует более полутора лет. За это время Европу посетило более полумиллиона молдаван, что составляет около 15% населения. После отмены виз для посещения Европы существенно увеличился поток туристов из Молдавии. В некоторые страны молдаване стали ездить в 10-15 раз чаще, - сообщали СМИ Молдовы, Грузии и Украины.

Салим Хагвердиев