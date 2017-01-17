«Динамичное развитие Азербайджана» оставило людей без обычных телефонов

Житель поселка Бюль-бюля Сураханского района Тахир Мирзоев безуспешно пытается провести домашний телефон больше десяти лет. Все эти годы он пишет заявления в централизованный узел связи Сабунчинского района города Баку, добиваясь телефонного номера. Причем эту инстанцию «бомбардирует» не только он, телефонизации в поселке Бюль-бюля, на ул. Самира Алиева ждет несколько семей. И вроде несложная задача, но провести новый телефонный кабель сюда почему-то не могут, хотя власти Азербайджана уверяют мир, что в сфере связи многих в мире обогнали…

Как ни странно, но динамичное развитие в Азербайджане приоритетной отрасли информационных технологий не повлияло на положение Т. Мирзоева и его соседей, пытающихся получить телефонный номер более десяти лет.

Причины этого нонсенса корреспондент РадиоАзадлыг пытался выяснить у сотрудников технического отдела Сабунчинского телефонного узла. Работник отдела сочувственно выслушал и объяснил ситуацию отсутствием нового кабеля на дополнительный объем номеров. Оказалось, что существующий кабельный щит рассчитан на десять распределительных линий. «Чтобы обеспечить телефонной связью других жильцов, потребуется новый кабель - от телефонной сети Сураханского района до Сабунчинского узла связи, а подвигнуть инстанцию должны заявления жителей», - объяснил он.

«По заявкам абонентов мы составляем эскиз и посылаем его в ПО «Бакинская телефонная связь», - сказал работник.

РадиоАзадлыг не удалось выяснить причину отсутствия такого эскиза за десять лет настоятельных обращений жильцов.

Заведующий техническим отделом Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана Шакир Мехтиев был удивлен, услышав о проблеме жителей поселка Бюль-бюля. «Я думал, что с переходом на электронный формат телефонными номерами удалось обеспечить все население страны. Сегодня имеются все ресурсы для полной телефонизации населения, а проблемы конкретных населенных пунктов упираются в деятельность районных телефонных узлов и курирующей их инстанции - производственного объединения «Бакинская телефонная сеть». В этой конкретной ситуации достаточно провести дополнительный телефонный кабель», - пояснил он.

Получается, что легко решить десятилетнюю проблему оставшихся без телефонной связи жителей столицы. Для этого достаточно иметь желание и провести новый кабель на дополнительное количество номеров.

Татьяна Самойлова