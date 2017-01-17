«Тело шехида Гурбанова будет обязательно возвращено»

В конце прошлого года в результате боевого столкновения на границе Азербайджана и Армении без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что солдат погиб и его тело находится у противника. Министерство обороны АР официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспршику, но до сих пор труп армянами не возвращен.

Руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова сообщила о том, что «тело азербайджанского солдата должно быть возвращено семье как можно скорее. Мы готовы выступить в качестве нейтрального посредника в переговорах».

Несмотря на то, что к переговорам подключились многие организации, дело так и не сдвинулось с мертвой точки – армяне продолжают упорствовать.

Как наши власти собираются возвращать Карабах, если не в силах вернуть даже тело солдата? - обсуждают в беседах азербайджанцы.

В ближайшее время армяне вынуждены будут выполнить обязательства, попытка Еревана давить, таким образом, на Баку бесполезна. Они долго не отдавали тело Мубариза Ибрагимова, но Баку не изменил политику в карабахском вопросе

«У армян нет другого выхода – тело нашего военного будет возвращено. То же самое было и в деле шехида Мубариза Ибрагимова – армяне сильно затянули возвращение его останков. Армянские оккупанты хотят сказать, что в случае очередного давления на них они вновь прибегнут к подобному методу. Но ставят себя в плохое положение, так как все международные организации заявляют о том, что Армения должна вернуть тело азербайджанского военнослужащего. Думаю, в ближайшее время армяне вынуждены будут выполнить обязательства, попытка Еревана давить, таким образом, на Баку бесполезна. Они долго не отдавали тело Мубариза Ибрагимова, но Баку не изменил политику в карабахском вопросе, - подчеркнул политолог Эльхан Шаиноглу.

«Отказ возвращать тело погибшего солдата является актом бесчеловечности», - заявил РадиоАзадлыг военный эксперт Узеир Джафаров.

«Я читал армянскую прессу, они обвиняют Азербайджан, пишут, что мы в свое время тело армянского военного Сарыбекяна возвратили через полтора месяца, приводят другие примеры. Это просто предлог. Молчание международных структур, сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, Анджея Каспшика говорит о том, что они заинтересованы в углублении конфликта, в увеличении обстрелов, и соответственно потерь с обеих сторон. Потом армяне заявят о необходимости встречи президентов.

Минская группа ОБСЕ обижена на Баку: в конце 2016 года усилия МГ по организации встречи президентов Алиева и Саргсяна потерпела неудачу, в отчете организации было отмечено: подвижек нет. Однако президенты встречались много раз, но пользы от этого никакой. Армяне прекрасно понимают, что отказ возвращать труп солдата обойдется им очень дорого, поэтому в ближайшее время вернут. Не секрет, что армянские диверсионные группы совершают попытки проникнуть на территорию Азербайджана, и в следующий раз Азербайджан не будет торопиться с возвратом живого или мертвого армянского солдата. До этого Азербайджан всегда выполнял обязательства по передаче тела убитого армянского солдата или пленных - Армении или третьей стороне. Безусловно, Азербайджан не начнет из-за этого войну с Арменией. Армяне именно этого и хотят, совершая провокации не на оккупированных территориях, а на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Азербайджан не поддастся на провокации, но армяне заплатят высокую цену за свои действия», - отметил эксперт.

Салим Хагвердиев