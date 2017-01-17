«Двойка» с большим минусом

В Азербайджане очень плохо знают английский язык. Об этом свидетельствуют итоги глобального исследования, проведенного международной образовательной компанией Education First English Proficiency Index (EF EPI), изучающей уровень владения английским языком. Нынешний опрос охватил порядка 900 тысяч человек из 72 стран мира.

Индекс владения английским языком EF EPI определяется на основе выводов тестирования, в котором участвует не менее 400 человек из той или иной страны. Ранжирование проводится по пяти категориям – «очень высокий, «высокий», «средний» и т.д. уровни владения английским языком. Наша страна, заняв 57 место, отмечена тревожным красным цветом в рейтинге, что соответствует сегменту «крайне низкий» уровень владения. Худшие показатели у Шри-Ланки, Алжира, Саудовской Аравии и Ирака.

Из постсоветских стран в список также вошли Россия, Украина и Казахстан, которые находятся на 34-м, 41-м и 54-м местах, соответственно. Возглавляют нынешний индекс EF Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. Лучше обстоят дела в этой сфере и в Сингапуре, Германии, Польше.

Как отмечается в отчете EF, в Азербайджане мужчины говорят на английском языке чуточку лучше (47,18 балла) чем женщины (46,57 балла). Небольшая разница и между уровнем знаний английского языка молодыми людьми до 32 лет и респондентами более старшего поколения. В целом же, ситуация с владением английского языка у нас оставляет желать лучшего.

Сам собой возникает вопрос: почему иностранные языки у нас так не популярны? Как обстоят дела с преподаванием иностранных языков в средних школах и вузах? Знакомы ли с результатами EF в Министерстве образования, которое отвечает за грамотность детей и молодежи?

В пресс-службе ведомства на вопрос радио «Азадлыг» ограничились дежурными фразами о реформах в сфере образования, высоких результатах абитуриентов во вступительных экзаменах в вузы. При этом, как выяснилось, сотрудники министерства вообще «в глаза» не видели отчет EF EPI и не знакомы с выводами международных экспертов.

Кстати, с прошлого года в блок экзаменационных предметов для выпускников школ (речь идет об одиннадцатиклассниках) включены и иностранные языки. По данным Государственного экзаменационного центра, из контингента учащихся, допущенных к тестированию по английскому языку, 18,7% - получили «2», 43,2% - «3», 21,3% - «4» и лишь 16,6% получили отличные оценки. В итоге число троечников заметно превышает число хорошистов и отличников вместе взятых.

По мнению эксперта по образованию Этибара Алиева, причина столь плачевной ситуации с владением английского языка кроется в методике преподавания, слабой мотивацией учителей. Особенно катастрофическая ситуация в этом плане сложилась в сельских школах. Первая проблема, которую нужно решить – это подготовка квалифицированных преподавателей английского языка. Сегодня уровень его преподавания далеко отстает от требований дня, язык учат на примитивном уровне. А без активного применения языка, он быстро забывается. Второе – необходимо увеличить количество часов изучения иностранных языков в школе. Кроме того, нужны современные программы обучения, нужны интенсивные курсы, аудио и видео, специальные программы на телевидении. Содержание передач на ТВ, их профессиональный уровень – это отдельная тема. Без этих мер эту проблему не решить. Слабое владение английским на массовом уровне обрекает страну на культурную, техническую и технологическую отсталость.

Эллада Алекперова