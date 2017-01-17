Политологи в Азербайджане раскритиковали план Лаврова

Резко отрицательно отнеслись азербайджанские политологи к заявлению министра иностранных дел С.Лаврова сказавшего, что военное урегулирование карабахского вопроса не может быть внутренним делом Азербайджана, и наряду с определением статуса Нагорного Карабаха должен быть осуществлен вывод армянских войск из зоны конфликта.

“Никто не сможет отрицать, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта происходит в международной плоскости. Но с другой стороны, международное право позволяет Азербайджану возвращать захваченные земли тем путем, какой Баку сочтет необходимым. Именно для того, чтобы лишить нас такой возможности, активизировалась Минская группа ОБСЕ, а Лавров озвучил это требование МГ”, - заявил политолог Ильгар Велизаде.

“Лавров хотел сказать, что должен быть определен статус Нагорного Карабаха, а Баку обязан дать гарантии невозобновления военных действий, чтобы были освобождены оккупированные земли. Такое решение нам не нужно, так как требование Лаврова открывает армянам путь к “пакетному плану урегулирования” , к которому стремится Ереван. Лавров полностью повторяет слова армянского руководителя. Неужели после этого кто-то еще станет утверждать, что Россия заставит Армению безусловно вернуть азербайджанские районы?”, - удивляется политолог Эльхан Шаиноглу.

Проведение каких-либо силовых операций и боевых действий на территории Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник в Москве.

Отвечая на вопрос, какова будет позиция Москвы "в случае начала Баку контртеррористической операции на оккупированных территориях, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана", Лавров сказал: "Это уже не является чем-то абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта".

Министр напомнил, что "существует целый набор решений, которые принимались Советом Безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня".

"Если обратиться к архивам, то можно увидеть, как эти требования о немедленном прекращении огня соблюдались, и кем они соблюдались, и кем не соблюдались", - цитирует Лаврова «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, "с тех пор, как это прекращение огня состоялось при посредничестве РФ и ОБСЕ, сохраняет силу требование, чтобы освободить оккупированную территорию". "Но, ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что это записано в документах, которые разработаны Минской группой ОБСЕ через ее сопредседателей - Россию, США и Францию, закреплено в многочисленных заявлениях, которые принимали президенты сопредседателей - России, США и Франции, и в документах, которые подписывались президентами Армении и Азербайджана.

"Мирное урегулирование споров записано со всей недвусмысленностью. То, что в апреле 2016 года произошли кровавые события, вызывает глубочайшую тревогу. Россия сыграла решающую роль, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент", - сказал Лавров.

По его словам, учитывая взаимные обвинения сторон, в ходе встреч на уровне глав Армении и Азербайджана при посредничестве РФ, а также на встрече в Вене была достигнута договоренность о необходимости создания механизма расследования инцидентов, увеличения количества наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения.

"Такая необходимость пока не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ. О причинах этого можно поинтересоваться у представителей этой организации", - добавил министр.

Бей Табун