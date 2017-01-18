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Картина дня

HRW призывает освободить Эльгиза Гахрамана

Elgiz Qəhrəmana 5 il yarım iş kəsildi
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Эльгиз Гахраман осужден на 5,5 лет

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Международная правозащитная организация «Human Rights Watch» осудила приговор активиста NİDA.

Организация отмечает, что молодежный активист арестован за критические высказывания, что он подвергается пыткам, что в отношении его выдвинуты политически мотивированные, сфальсифицированные обвинения и, что Гахраман осужден несправедливо.

Эльгиз Гахраман был задержан 12 августа 2016 года. В тот же день в отношении него была избрана мера пресечения арест по статье 234.4.3 УК (незаконный оборот наркотиков в больших количествах). Его ожидает лишение свободы сроком на 12 лет.

Эльгиза Гахрамана целую неделю держали в Управлении по борьбе с оргпреступностью и не пускали к нему адвоката.

Движение NİDA заявляет, что Э. Гахраман был арестован по политическим мотивам.

«Human Rights Watch» напоминает, что недавно еще два активиста NİDA— Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов также столкнулись с подобными обвинениями и были приговорены к 10 годам заключения.

Организация считает, что власти Азербайджана используют похожие методы против молодых активистов, критикующих их, однако никто в эти обвинения не верит, HRW призывает правительство страны освободить этих молодых людей, а также всех политзаключенных, арестованных по схожим обвинениям.

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