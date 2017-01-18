Розничная цена газа в Азербайджане вновь может повыситься

Дальнейший рост курса доллара к манату вынудит SOCAR обратиться в Тарифный совет с просьбой о повышении цены природного газа. Такое заявление сделал накануне вице-президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Сулейман Гасымов.

«Если курс маната к доллару продолжит снижаться, SOCAR обратится в соответствующие структуры», - сказал Гасымов. Последнее повышение цены газа, вступившее в силу с 1 января 2017 года, позволило Госнефтекомпании работать без убытков и прибыли, однако официальный курс на тот момент составлял 1,60 манат за доллар, а манат продолжил падение, - следует из заявления представителя ГНКАР.

Отмечается, что девальвация маната провоцирует рост стоимости газа, поскольку половину потребляемого природного газа Госнефтекомпания покупает у партнеров за доллары по соглашениям о долевом распределении добычи.

«Повышение стоимости природного газа способствовало относительному росту доходов SOCAR, поскольку для удовлетворения внутреннего спроса страны примерно половину потребляемого природного газа компания закупает в долларовом выражении у партнеров по соглашениям о долевом распределении добычи. Снижение цен на нефть и девальвация маната вынудили нас ранее поднять вопрос перед соответствующими госструктурами о повышении цен на природный газ», - цитирует Гасымова АПА.

«В результате падения цен на нефть на мировом рынке и девальвации маната мы завершили 2015 год с убытком. По итогам прошедших аудит финансовых отчетов, за шесть месяцев прошлого года прибыль SOCAR составила 550 млн. долларов», - сказал представитель ГНКАР. Он также сообщил, что по итогам последнего повышения цен в ОАО «Азерэнержи» газ продается по 120 манатов, в Нахчыван – по 75 манатов, основным коммерческим структурам – по 200 манатов, льготный лимит для населения (1700 кубов) обходится в100 манатов за 1000 кубов.

Это заявление было встречено бурей негодования общественности и в экспертных кругах.

«Вице-президент ГНКАР дал интересное объяснение росту цены газа. Сказал, что если курс доллара повысится, компания обратится за повышением стоимости газа. Природный газ якобы покупают за доллары у ВР, а потому при девальвации компания вынуждена продавать его юридическим лицам и населению по растущим ценам. Однако Гасымов почему-то забывает, что по контракту с ВР попутный газ при добыче нефти с платформы «Азери-Чираг-Гюнешли» SOCAR получает бесплатно. Это означает, что в год компания получает бесплатно 2,5-3 миллиардов кубометра газа. А внутренний спрос населения составляет 3 млрд «кубов». При этом ГНКАР не хочет потратиться на транспортировку и хранение этого газа, а собственным гражданам продает его по 10 гяпик до 1700 кубов льготного тарифа и 20 гяпик свыше того», - сказал РадиоАзадлыг экономист Натиг Джафарли.

ГНКАР стремится покрыть за счет населения расходы на покупку газа для прочих целей, скажем, удовлетворения растущего спроса Грузии, считает эксперт.

По состоянию на 18 января курс азербайджанской валюты упал до 1,80 маната за доллар и продолжает снижаться.

Татьяна Самойлова