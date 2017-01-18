Студенческие оффшоры «Тефеккюр»

Во всем мире закрытие очага знаний, будь то школа или университет, вызывает осуждение в обществе. Но не на этот раз и не в Азербайджане. Новость о закрытии в Баку частного университета “Тефеккюр” вызвала в лучшем случае реакцию молчаливого одобрения, а многие и вовсе не скрывали радости.

«Закрытие этого «маркета» стало самой положительной новостью года», - подобные высказывания сопровождали опубликованную в СМИ новость о закрытии университета. Говорили даже, что большинство азербайджанских чиновников высшего уровня имеют диплом “Тефеккюра”, называли помощника президента по экономическим реформам Натига Амирова…

Почему же закрыли “Тефеккюр”? Действительно ли уровень этого университета так плох и что ожидает его студентов?

20 лет в стране не создают нормально функционирующую, независимую аккредитационную структуру для хотя бы минимального контроля над качеством образования

Официальная информация о закрытии университета размещена на сайте Министерства образования. В нем говорится о том, что университет «Тефеккюр» обратился 11 октября 2016 года в Министерство образования, сообщив о решении прекратить свою деятельность в связи с финансовыми проблемами, возникшими в Совете учредителей университета. Учитывая указанное, а также то, что срок пятилетней аккредитации университета истек в 2016 году, Минобразования приняло решение закрыть этот университет. Студенты будут переведены в другие вузы в зависимости от их специальности и набранных на вступительных экзаменах баллов. В то же время, стоимость обучения для них в других университетах не будет повышена. Студенты должны будут связаться с рабочей группой по завершении зимней сессии.

Бывший сотрудник Минобразования Рашад Алиев прокомментировал закрытие университета: “Я имел возможность близко ознакомиться с деятельностью нескольких частных “университетов”. Не понимаю, как в стране могут существовать такие вузы как “Аврасия” и “Тефеккюр”. Грех называть их университетами. В Азербайджане много независимых лабораторий для проверки качества цемента, но нет ни одной структуры, контролирующей качество высшего образования. Ясно как день, что Минобразования не может справиться с этой задачей, однако 20 лет в стране не создают нормально функционирующую, независимую аккредитационную структуру для хотя бы минимального контроля над качеством образования. А получившие в таких вузах дипломы руководят госструктурами, принимают решения, влияющие на судьбу десятков тысяч граждан”, - отметил Алиев.

Однако с 2016 года полномочия перевода студентов из одного университета в другой, в том числе из-за рубежа переданы Министерству образования, после чего основным условием для перевода стало достаточное количество баллов, набранных абитуриентом при поступлении в вуз

“В Азербайджане функционируют 54 вуза, включая частные университеты и филиалы”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт в области образования Кямран Асадов. “Однако уровень преподавания в частных университетах за исключением нескольких, не сильно отличается друг от друга и эти вузы, как и “Тефеккюр”, не обладают высоким рейтингом. Их закрытие в ближайшее время неизбежно. Об этом говорят факты. В 2016 году по результатам выпускных экзаменов “Тефеккюр” заполнил лишь 40% плановых мест, университет “Одлар Юрду” показал еще худший результат – было заполнено 11% плановых мест. Принимая во внимание, что основным источником дохода частных университетов является оплата студентов за обучение, отсутствие студентов приведет к финансовым проблемам и закрытию ВУЗов. Однако некоторые частные университеты во главе с “Тефеккюр” нашли своеобразный “выход из ситуации” – несмотря на то, что по результатам приемных экзаменов они не смогли заполнить плановые места, количество студентов в данных университетах превышает план. Как это происходит? Абитуриенты, не набравшие достаточное количество баллов на вступительных экзаменах, поступают по аттестату в университеты Грузии, Дагестана, Украины, а затем каким-то образом получают перевод в частные университеты Азербайджана. Однако с 2016 года полномочия перевода студентов из одного университета в другой, в том числе из-за рубежа переданы Министерству образования, после чего основным условием для перевода стало достаточное количество баллов, набранных абитуриентом при поступлении в вуз. Университеты типа “Тефеккюр” потеряли доход от перевода студентов. А студенты, устроившиеся в университет подобным образом, теперь не смогут получить перевод в другой университет, потому что главным фактором для перевода являются набранные балы.

Очередной причиной закрытия “Тефеккюр” стало то, что выпускники этого университета при приеме на работу Госкомиссией по приему на госслужбу считались самыми слабыми кадрами. Уровень знаний выпускников был очень низок. Представьте, что все сотрудники университета «Тефеккюр», включая уборщиц и охрану ректора, были родственниками между собой, у некоторых преподавателей не было ученой степени. Поэтому речи не может идти о высоком качестве образования в данном университете. Студенты и родители не раз выражали недовольство коррупционными поборами. Принимая вышесказанное во внимание, Минобразования не продлило лицензию университету. С другой стороны, закрытие университета в середине учебного года является отрицательным фактором. Сейчас в разгаре экзамены, закрытие университета сильно скажется на их результатах. Кроме того, Минобразования заявляет, что перевод студентов в другие вузы не скажется на оплате за обучение. По имеющейся у меня информации, студентов переведут в “Одлар Юрду”, “Аврасия”, Университет Кооперации, Бакинский университет бизнеса. В некоторых плата за обучение ниже, чем в “Тефеккюр”. Куда денется разница? Кроме того, учебный план университетов может не совпасть и образуется академический долг. Почему студент должен страдать от безответственности чиновников?

Это не первый подобный случай. Когда закрыли Высший общественно-политический университет, его студентов несколько раз переводили из одного университета в другой. Все это отрицательно сказывается на студентах и качестве образования, - отметил эксперт.

Салим Хагвердиев