«Узник памятника» не надеется на Апелляционный суд Азербайджана

В Бакинском Апелляционном суде началось слушание дела по апелляционной жалобе политического активиста Байрама Мамедова, разрисовавшего вместе с Гиясом Ибрагимовым политическими граффити 10 мая прошлого года постамент памятника Гейдару Алиеву. Но суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков.

Судебное слушание было назначено на 9:30, однако по причине неявки прокурора перенесено на 15:30. В назначенное время, хоть и с небольшим запозданием, процесс начался. Перед тем как пройти в зал участники процесса подверглись традиционной проверке металлоискателем, а телефоны и сумки были спрятаны в специальные ячейки. Войдя в зал, пришедшие увидели Байрама за толстым стеклом «аквариума».

Спустя несколько минут в зал вошла судебная коллегия под председательством Гасана Ахмедова. После оглашения анкетных данных и формальных вопросов адвокат Эльчин Садыгов подал ходатайства - просил суд прекратить уголовное дело в отношении его подзащитного, изменить меру пресечения на домашний арест, разрешить Мамедову сидеть рядом с адвокатом, провести частичное судебное расследование и исключить первоначальные показания Байрама Мамедова из списка доказательств. Также провести экспертизу наркотиков, изъятых из кармана и дома активиста на наличие отпечатков пальцев, так как этого не сделал суд первой инстанции. Адвокат просил принести эти наркотики в суд и сжечь: “Байрам не хочет, чтобы применяя эти наркотики, оклеветали еще кого-нибудь”. Суд ушел на совещание, после чего объявил, что ни одно из ходатайств не удовлетворено и суд продолжится 3 февраля.

Мать Байрама Мамедова - Севиндж Мамедова заявила РадиоАзадлыг, что ничего не ждет от Апелляционного суда: “Решение Суда по тяжким преступлениям останется в силе. Вы же сами понимаете… Это знает и Байрам. Поэтому на суде он сказал: “Если вы будете слушать меня до конца, я буду говорить. Если нет, то говорить не имеет смысла”. На днях после нашего обращения нам разрешили встречу с Байрамом. Настроение и самочувствие у него хорошие. По крайней мере, он так говорит…”, - делилась мама осужденного активиста гражданского движения.

Салим Хагвердиев