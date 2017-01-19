Правительство Израиля придумало решение «дела Лапшина»

Правительство Израиля обратилось в МИД Азербайджана с предложением урегулировать проблему, сложившуюся после ареста в Минске блогера Александра Лапшина. – сообщила израильская газета Haaretz. В послании говорится, что Лапшин готов извиниться перед Азербайджаном за незаконное посещение оккупированных Арменией территорий в 2011 и 2012 годах и потом, попав за это в «черный список МИД АР», еще и пересечение в 2015 году грузино-азербайджанской. В Баку требуют от Минска передачи блогера правоохранительным органам Азербайджана.

А.Лапшин носит в карманах паспорта граждан России, Украины и Белоруссии.

Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещения журналистами или частными лицами той или иной территории в том или ином регионе, - заявил на пресс-конференции 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров,

В Россию и Белоруссию, в международные организации поступают коллективные письма из Армении, Нагорного Карабаха и армянских официальных органов с просьбами освободить Лапшина или не передавать его Азербайджану.

В Азербайджане «дело Лапшина» не вызвало сильного общественного резонанса. Блогер российского «Кавказского Узла», житель Баку Кямал Али так высказался в посте, посвященном аресту Лапшина:

- Полностью поддерживаю президента Белоруссии Лукашенко, засадившего Лапшина в тюрьму. У меня стаж работы в прессе будет побольше возраста того блогера, но никогда мне не приходило в голову представлять себя ангелом, летающим куда заблагорассудится потому, что он блогер и поэтому выше законов. Даже напротив, медиа-персоны должны строже относиться к исполнению законов, чем другие люди. А этот нарушил законы Азербайджана дважды - посетив без разрешения МИД Азербайджана оккупированную армией Армении зону, а потом появившись в Баку под другим именем, когда въезд в Азербайджан ему был запрещен за первое нарушение….

Если бы у того блогера было желание посетить любую точку Азербайджана, включая Нагорный Карабах, ему достаточно было написать электронное обращение в МИД нашей страны и получить официальное разрешение. Не сделал этого? Ты крутой? Не уважаешь Азербайджан? Ну так трясись. Даже если Лукашенко сжалится над пижоном и оставит его в Минске, этого месяца что он смотрит на небо через металлическую решетку хватит. Наказан полностью, до щелчка в затворе, - пишет блогер Кямал Али о поступке коллеги.

В России, Украине, Израиле и других странах возмущаются арестом блогера, считая его поступки не столь преступными, чтобы засаживать в тюрьму. Но больше злорадствующих откликов.

РадиоАзадлыг приводит некоторые высказывания, размещенные в livejournal.com/media/1445795.html

- Доигрался с паспортами. Не факт, что азерам выдадут, но три родины будут задавать неудобные вопросы - это факт...

- Бред какой-то! Было бы более менее понятно, если запретили въезд в страну, но ловить блогера словно он международный террорист???!!! Совсем выжили из ума.

- Читайте внимательно. Ему уже запретили, он зная об этом по другому паспорту съездил проверить. Проверил

- Уверен, что когда освободится - обвинит во всём спецслужбы Израиля и опять начнёт свою старую песню про плохой-такой-сякой Израиль. Шутка. Уж очень он любит критиковать Израиль, теперь у него есть возможность сравнить.

... после попадания в список он осмелился посетить Баку, чтобы проверить на прочность границы государства. Допроверялся. Человека внесли в "черный список", он уже после этого все равно приезжает в эту страну, используя другой паспорт. А потом ещё и бахвалится этим в своём блоге, который читают десятки тысяч! И какой реакции после этого он ожидал от властей Азербайджана? Если ты поступаешь по-свински, то ожидай соответствующих ответных действий.

- При всем моем уважении к Лапшину, он так часто играл в паспортно-визовые игры, что рано или поздно это должно было случиться…

Выслушав вопрос РадиоАзадлыг о возможном ответе МИД Азербайджана, глава пресс-службы этого ведомства Хикмет Гаджиев просил позвонить потом, после заседания, в котором он участвует. Спустя полчаса, час и полтора часа он на звонок не отвечал. Пришлось довольствоваться фразой из газеты Haaretz утверждающей, что в Баку обещали простить Лапшина, но только после его экстрадиции в Азербайджан.

Бей Табун