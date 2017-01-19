Азербайджанские политологи недовольны позицией Сергея Лаврова

«Лавров, хоть и является главой МИД России, но допустил большую политическую ошибку», - заявил РадиоАзадлыг политолог Галиб Гусейнли, комментируя слова Сергея Лаврова, вызвавшие напряженность в российско-азербайджанских отношениях.

«До сих пор ни одно официальное лицо России, в том числе президент РФ, не ставил под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Лавров, используя свое родство с армянами, решил выразить отношение, царящее внутри России к Азербайджану.

В прошлый раз бывший генсек ОДКБ Н.Бордюжа, а сейчас Лавров начали открывать карты. Мы стали свидетелями того, как Россия параллельно с заявлением Лаврова продолжает поставлять новые виды вооружения в Армению. Недавно Россия предоставила Армении радиолокационные станции дальнего радиуса действия «Небо-М». Она открыто оказывает помощь своему форпосту, и показывает, что не намерена соблюдать международные правовые нормы. Азербайджан должен реально оценивать положение и не предаваться иллюзиям.

Ответ главы МИД Азербайджана считаю беззубым. Э.Мамедъяров наивно полагает, что если Россия приложит больше усилий, можно будет решить карабахский конфликт. На самом деле азербайджанский МИД должен был раскритиковать заявление Лаврова, направить ноту России. Однако этого не последовало.

Ни один из вариантов решения карабахского конфликта не соответствует интересам Азербайджана. Армения отошла от переговоров и за всеми ее действиями видна рука России. Несмотря на то, что Россия является сопредседателем МГ ОБСЕ, она принимала участие в оккупации территорий Азербайджана, к тому же пытается заморозить переговорный процесс. По моему мнению, главным препятствием в достижении результатов переговоров является Россия, заморозившая работу МГ ОБСЕ. Можно прийти к выводу, что Азербайджан сражается не только с Арменией, но и Россией», - отметил эксперт.

«Все что сказал Лавров на пресс-конференции, направлено против Азербайджана», - заявил РадиоАзадлыг политолог Эльхан Шахиноглу. “Слова главы российского МИД о том, что Карабах - не внутренняя проблема Азербайджана, что мониторинг ОБСЕ на линии фронта должен быть усилен, не отвечают интересам Азербайджана. Усиление мониторинга означает затягивание статуса-кво.

Я и раньше знал, что подход России к карабахскому вопросу не справедлив. Может даже лучше, что Лавров высказал подобное мнение, и азербайджанское общество убедилось в несправедливой позиции России. Еще во время встречи президентов в Петербурге (России, Азербайджана и Армении) я говорил, что Россия не заинтересована в скорейшем решении конфликта. В то время это была только версия, а сейчас Лавров подтвердил ее своим заявлением. В ходе апрельских боев 2016 года, которые продлились всего 4 дня, Россия не дала возможности Азербайджану вернуть больше оккупированных территорий, а сейчас она говорит нам, что давить на оккупанта нельзя и конфликт нужно решать мирным путем. Даже прозвучало заявление, что вначале должен быть определен статус Карабаха. Это означает принятие пакета договоренностей, по которым должен быть проведен референдум, и даже если в Карабах вернутся азербайджанские беженцы, армяне все равно составят большинство и проголосуют за отделение от Азербайджана. Несмотря на позицию России, Баку должен продолжать политику давления на армян. Только так мы сможем добиться положительных результатов. Если мы будем ждать чего-то от России, то ничего не добьёмся. К тому же слова Лаврова не являются его личной позицией. В России внешнюю политику определяет президент. Путин думает, а Лавров озвучивает.

Россия избрала карабахский конфликт как средство давления на Азербайджан и Армению. Если справедливо решится карабахский конфликт, у Азербайджана наладятся отношения с Арменией, вложенные в Грузию азербайджанские инвестиции могут быть направлены и в Армению, наладятся турецко-армянские отношения. Некоторые круги в России считают, что тем самым будет потерян последний на Кавказе форпост России – Армения. Поэтому Россия будет стараться затянуть конфликт. Но это не значит, что мы должны опускать руки. Есть много других комбинаций решения конфликта – нужно усиливать партнерство с Турцией, кроме того представители азербайджанского и армянского общества создали мирную платформу, ее надо расширять, потому что в Армении растет число людей, желающих мира с Азербайджаном. Мы должны использовать все возможности для того, чтобы приблизиться к решению конфликта”, - отметил Э.Шахиноглу.

«Проведение каких-либо силовых операций и боевых действий на территории Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник в Москве. Он напомнил про бои на оккупированных территориях в начале апреля прошлого года: "Требование о мирном урегулирование споров записано со всей недвусмысленностью. То, что в апреле 2016 года произошли кровавые события, это вызывает глубочайшую тревогу. Россия сыграла решающую роль, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент", - сказал Лавров.

На заявление Лаврова отреагировал азербайджанский МИД. «Все мировое сообщество признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана» - заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. «Баку высоко оценивает усилия России, однако «апрельские события показали, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и соседнее государство, должна приложить больше усилий для скорейшего урегулирования конфликта. Если Россия действительно серьезно займется карабахским вопросом, то в регионе будет восстановлена стабильность,​ будет обеспечен вывод армянских войск, изменится статус-кво», - выразил уверенность глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Салим Хагвердиев