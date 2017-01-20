«Мы знали, что в Баку войдет армия…

Прошло 27 лет со дня кровавого вторжения в Баку 40-тысячного войска СССР. Захват города осуществлялся под личным командованием министра обороны СССР войсками МВД и КГБ, регулярными частями советской армии и ВМФ с применением тяжелой военной техники, вертолетов и военных кораблей. По официальным данным, в ту роковую ночь с 19 на 20 января 1990 года погибли 134 человека, около 700 получили ранения и 400 человек пропали без вести. Только в семь часов утра 20 января было официально объявлено о введении генеральным секретарем ЦК компартии СССР Михаилом Горбачевым чрезвычайного положения и установлении комендантского часа. К этому времени были убиты 82 человека и смертельно ранены 21 (они скончались в больницах). Несмотря на прошествие более четверти века, многое в кровавых событиях остается невыясненным. Кто виноват в трагедии, можно ли было ее избежать?

Что могло произойти, если бы в Баку не строили баррикады?

“20 января могло и не быть, но только в том случае, если бы азербайджанцы не вели борьбу против Советской империи, предоставили ей гарантию своего вечного рабства и не выступили против присоединения Карабаха к Армении”, - заявил РадиоАзадлыг один из руководителей Национального Движения тех лет Неймат Панахлы. “Если бы мы как рабы продолжали работать на фабриках, заводах и полях и кормить Советы, то конечно против нас не ввели бы чрезвычайного положения и войска, не было бы и событий 20 января. Но тогда не было бы и независимости.

20 января – славная дата в истории азербайджанского народа. Основы независимости были заложены на площадях в 1988 году, а точку в этом процессе поставили события 20 января 1990 года. Если до 20 января кто-то еще ждал справедливости от Москвы, то после этих событий все однозначно встали на путь независимости.

Движение Национального Освобождения поставило своей целью достижение независимости Азербайджана от СССР, а советская империя пыталась всеми силами удержать Азербайджан в своем составе и положить конец нашей борьбе. Здесь нет ничего противоестественного. Эта борьба обязательно должна была закончиться кровью. Другого варианта не было. Однако сегодня некоторые предатели утверждают, что Советский Союз распался сам по себе и независимость Азербайджану подарили. Мол, даже если бы не было борьбы, Азербайджан стал бы независимым, как и Узбекистан, Кыргызстан, в которых не было национального движения. Это преступное мнение. Благодаря движениям национальной независимости, начавшимся в Азербайджане, Грузии, Прибалтике и на Украине распался СССР и те народы, которые не вели борьбу, получили независимость. Своей свободой они обязаны нам.

Горбачев, Ельцин, Путин и другие признают, что решающим фактором развала Советского Союза стал карабахский вопрос. Со дня создания Советский Союз объявил своей главной целью уничтожение капитализма и создание социализма по всему миру. Европа и США ответили Советам тем же и создали против них Варшавский военный блок. Во второй мировой войне погибло 50 млн. человек, но СССР не только не распался, а еще больше усилился. Не уничтожила его и «холодная война» с Западом. Я не отрицаю роли США и Европы в распаде СССР, но решающим фактором стали национальные движения, начавшиеся в некоторых его республиках.

Правда, сейчас мы видим множество несправедливости со стороны властей Азербайджана, мировые державы пытаются внести нашу страну в сферу своего влияния, но Азербайджан независим – у нас свой гимн, своя валюта, армия, государственные границы, Москва не назначает нам руководство.

«Мы обманулись, думали, что опять разгонят дубинками»

20 января 1990 года мы ожидали военного вмешательства. 13 января был создан Совет Национальной Обороны и я объявил, что будем бороться за национальную независимость и против армянских агрессоров. В то время у людей собрали даже охотничьи ружья, но армян вооружали до зубов, у нас не осталось другого варианта, как объявить о самозащите. Так как в руководстве республики были приспешники Москвы, которые занимались тем, что ставили народ на колени, народ должен защищать себя сам. Затем было объявлено, что в течение 10 дней будут созданы отряды самообороны для отправки в Карабах.

Власти СССР давно искали повод уничтожить национальное движение, но не могли вторгнуться напрямую, в то время они представляли себя демократами, говорили о перестройке. Поэтому именно они устроили провокацию в виде армянских погромов. Обычно на митинге принимали участие около миллиона человек, мы могли контролировать их, поэтому провокация была подстроена после окончания митинга, когда толпа людей разошлась по городу. Погромы армян были подстроены для того, чтобы был повод войти в Баку и спасти “несчастных армян от дикарей азербайджанцев”.

Обычно митинги заканчивались в 19:00, но в этот раз из-за создания Совета нацобороны, митинг продлился на 2 часа позже. КГБ не рассчитывало на это, и когда еще шел митинг, московское радио “Маяк” сообщило о погромах в Баку. Действительно в эти часы было разгромлено несколько армянских квартир, но сделало это КГБ. Мы предотвратили массовые погромы и объявили всему миру, что не имеем никакого отношения к этому. Была обеспечена безопасность армян, после чего их на поезде отправили из Азербайджана.

15 января Верховный Совет СССР принял решение о введении чрезвычайного положения на территориях между Арменией и Азербайджаном, объявил, что режим чрезвычайного положения в Баку и Гяндже передается в распоряжение местных властей. В 1988 году также объявлялось чрезвычайное положение и митинги были разогнаны дубинками, поэтому мы знали, что на этот раз тоже будет вмешательство. Весь ход событий говорил о том, что Движение будут душить. Если ввели чрезвычайное положение, то в город введут войска. Поэтому все входы в выходы из города, а также расположенные в городе военные части были забаррикадированы населением, под нашим руководством.

16-17 января в Азербайджан прибыла делегация под руководством Примакова, пытавшаяся убедить нас в том, что чрезвычайного положения не будет. Однако в тот период весь Азербайджан был на ногах, с нами сотрудничали, передавали информацию о положении в воинских частях, передвижении бронетанковой техники. Мы знали, что в воинских частях объявлено чрезвычайное положение, а за пределами Баку началось передвижение воинской техники. Поэтому город был забаррикадирован. Но мы не ждали такого масштаба дикости, такой жестокости от советских солдат. Думали, нас побьют дубинками как в 1988 году, максимум арестуют. Но такого, что творили войска 20 января, мы не ожидали…”, - вспоминал Неймат Панахлы.

Салим Хагвердиев