Президент Трамп. Инаугурация LIVE BLOG

Юрий Жигалкин
"Трамп приведен к присяге, ознаменовав преобразующий сдвиг в управлении страной", -пишет The Washington Post. "Вашингтон готовится к моменту, когда он будет перевернут президентом Трампом," - заголовок в The New York Times. "Новое видение будет путеводной звездой нашей страны", цитирует Дональда Трампа газета The Wall Street Journal.
Вашингтон - в ожидании больших перемен.
Первый отклики на инаугурационную речь Трампа.
Многие комментаторы отмечают, что речь была "концентратом" его предвыборных выступлений, довольно часто выбивавшихся из политического "мейнстрима".
Комментатор Politico Элиана Джонсон: "Это интеллектуальная защита идеи национального государства. "Америка на первом месте", для Трампа, это призыв к патриотизму, укрепление границ, защита американских граждан. И с точки зрения его личности, и с точки зрения сути его слов, именно этого стоит ожидать от президентства Трампа".
Критически настроенный по отношению к Трампу консерватор Билл Кристол: Я только что перечитал первую инаугурационную речь Рейгана. Те, кто говорит, что Трамп похож на него, пусть тоже ее перечитают. Он не похож.
Журналист Нью-Йорк Таймс Джонатан Мартин: Эта речь показывает, что у нас теперь первый в истории президент-популист.
Стивен Миллер: Трамп боролся против обеих партий. И его речь тоже была направлена против них. Дело в том, что люди устали от обеих партий. Не так-то трудно в этом разобраться.
Барак и Мишель Обама вылетели на вертолете на военную базу под Вашингтоном, откуда они отправятся на самолете в Палм-Спрингс. Бывший вице-президент Джо Байден и его супруга отбыли из Вашингтона на лимузине.
Передача власти в Соединенных Штатах завершена.
Ярослав Шимов
Маленький исторический рекорд, который принесло вступление Дональда Трампа в должность президента. Теперь в США живут одновременно шесть президентов – действующий (Трамп) и пятеро бывших: Джимми Картер (годы пребывания у власти 1977–1981), Джордж Буш-старший (1989–1993), Билл Клинтон (1993–2001), Джордж Буш-младший (2001–2009) и Барак Обама (2009–2017).
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