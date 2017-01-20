Президент Трамп. Инаугурация LIVE BLOG

Первый отклики на инаугурационную речь Трампа.

Многие комментаторы отмечают, что речь была "концентратом" его предвыборных выступлений, довольно часто выбивавшихся из политического "мейнстрима".

Комментатор Politico Элиана Джонсон: "Это интеллектуальная защита идеи национального государства. "Америка на первом месте", для Трампа, это призыв к патриотизму, укрепление границ, защита американских граждан. И с точки зрения его личности, и с точки зрения сути его слов, именно этого стоит ожидать от президентства Трампа".

Критически настроенный по отношению к Трампу консерватор Билл Кристол: Я только что перечитал первую инаугурационную речь Рейгана. Те, кто говорит, что Трамп похож на него, пусть тоже ее перечитают. Он не похож.

Журналист Нью-Йорк Таймс Джонатан Мартин: Эта речь показывает, что у нас теперь первый в истории президент-популист.

Стивен Миллер: Трамп боролся против обеих партий. И его речь тоже была направлена против них. Дело в том, что люди устали от обеих партий. Не так-то трудно в этом разобраться.