Президент Трамп. Инаугурация LIVE BLOG

Юрий Жигалкин

"Трамп приведен к присяге, ознаменовав преобразующий сдвиг в управлении страной", -пишет The Washington Post. "Вашингтон готовится к моменту, когда он будет перевернут президентом Трампом," - заголовок в The New York Times. "Новое видение будет путеводной звездой нашей страны", цитирует Дональда Трампа газета The Wall Street Journal.

Вашингтон - в ожидании больших перемен.