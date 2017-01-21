Тестовые экзамены: отменить нельзя оставить

В отечественных медиа и социальных сетях вновь вспыхнули споры об эффективности тестовой модели приемы студентов в высшие учебные заведения страны. Подобные дебаты время от времени возникали и раньше. Однако нынешние дискуссии совпали с обращением Государственного экзаменационного центра в Тарифный совет о введение платных услуг по проведению вступительных экзаменов в бакалавриат и магистратуру вузов. Как выяснилось, выпускные школьные экзамены будут бесплатными.

Реальная перспектива перехода на платные вступительные экзамены в вузы вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Предложение об отмене тестовых экзаменов для поступления в университеты раскололо общество на две части: у сторонников и противников тестовой системы свои аргументы. Кстати, первым по поводу несовершенства этой системы высказался в прошлом году министр образования Микаил Джаббаров. По его мнению, у системы есть существенные недостатки. Она рассчитана на память, но не позволяет развивать речь, логическое мышление молодого человека. Речь идет о грамотном изложении мысли, письменных навыках. В мире существуют и другие системы оценивания знаний абитуриентов.

Позиция министра, как и ожидалось, была поддержана ректорами отечественных вузов. Ректор БГУ, академик Абель Магеррамов пошел еще дальше. Он предложил отметить приемные экзамены в вузы, взамен ввести ЕГЭ для выпускников общеобразовательных учреждений, как это практикуется на Западе и дать свободу выбора высшей школы самим ребятам. Это избавить детей от лишнего стресса. К тому же и сами вузы могли бы принимать студентов по всему усмотрению, в любом количестве по тем или иным специальностям. Ректорский корпус страны «обеими руками» выступил на ЕГЭ. Не трудно догадаться какие интересы стоят за этим предложением…

Сегодня наблюдается аналогичная ситуация. Бывший депутат Милли меджлиса Шахлар Аскеров утверждает, что тестовая модель не оправдала себя в том смысле, что качество обучения детей в школах не улучшилось. Широко распространилось репетиторство, чему способствовало эта модель. К тому же, нередки факты внетестового приема студентов в вузы.

Согласно данным Госкомиссии по приему студентов, в 2016 году план приема в вузы был выполнен всего на 83,3%. Из выделенных в университетах 41736 плановых мест вакантными остались свыше 7 тысяч мест! Максимальный антирекорд, зафиксированный за все годы практики централизованного приема студентов! Серьезный недобор наблюдался в основном в частных вузах. К примеру, самый низкий показатель по приему был зафиксирован в частном университете Odlar Yurdu -11,33%.

Однако для полноты картины обратимся к статистике различных годов. Например, если в 1995 году в планы приема в вузы был выполнен на 98,2%, в 2009 году эта цифра составила 95%, в 2010 году – 94,1%, в 2014-м и 2015 годах 89% и 81,6%, соответственно. Эти цифры красноречиво характеризуют бедственное положение в школьном образовании.

Комментируя ситуацию радио «Азадлыг» эксперт по образованию Этибар Алиев отмечает, что во-первых, уровень знаний абитуриентов низкий, потому, что у учителей нет мотивации работать эффективно, заниматься в учениками. Во-вторых, из года в год частные вузы повышают плату за обучение. Не все семьи в состоянии оплачивать эти расходы, особенно в условиях экономического кризиса. Есть и другой важный момент – имидж частных вузов (за исключением 2-3 вузов) не столь высок, работодатели предпочитают взять на работу выпускников госвузов.

Однако вернемся к основной теме. По словам одного из инициаторов внедрения этой тестовой системы в Азербайджане, бывший председатель Госкомиссии по приему студентов Вургун Эюб, применение этой модели в 1993 году практически свела на нет коррупцию при приеме студентов в вузы. Ректоры высших школ, до этого полностью контролирующие этот процесс и получающие немалые доходы от этого, фактически остались не у дел. Они до сих пор не могут смириться с положением стороннего наблюдателя. Тестовая система обеспечила объективность оценивания знаний поступающих и прозрачность процедуры поступления. Все открыто, честно и демократично.

Сегодня сторонники отмены тестовой модели прима в вузы ссылаются на западную практику. Скажем, в Турции прием на платное обучение осуществляется на основе аттестата. Поступил – учись дальше сам. Поблажек на экзаменах никому не делают. Провалил сессию, тебя не отчислять, будешь и дальше учиться, платя за обучение. И так до самой старости. В Швеции и Франции тоже платное образование в вузах, то там иное отношение к учебе. Инвестиции в обучение должны приносить реальные дивиденды в обозримом будущем – так думают прагматичные молодые люди этих стран, стремясь поскорее получить диплом.

«В Азербайджане ситуация иная. Введение приема в вузы без экзаменов на платной основе приведет к полной деградации образования. Не секрет, что в высших школах процветает коррупция. Зачеты, экзамены, дипломная работа… Все имеет свою цену. Это значит, что дипломы получат малограмотные педагоги, медики, финансисты, Впрочем, такие горе-специалисты и сегодня не так уж редки. Лоббирование ректорами идеи отмены тестовой модели приемы в вузы преследует понятную цель – полностью коммерциализировать высшее образования, сделав его доступным только детям состоятельным родителей», - подытожил В.Эюб.

Эллада Алекперова