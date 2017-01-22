Посчитали – прослезились

21 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации с 1 января 2017 года страховой части трудовых пенсий. Министерству труда и социальной защиты населения поручено на основании индекса потребительских цен по итогам прошлого года обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий и осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

Продовольственные товары за год подорожали на 14,7%, непродовольственные товары – на 16,7%, услуги – на 5,8%

Индексация коснется порядка 1,3 млн трудовых пенсионеров. Согласно данным Госкомстата, по итогам 2016 года уровень инфляции в стране составил 12,4% , что на 4% выше показателя 2015 года. Хотя наше правительство «никогда не теряющий оптимизма и бодрости духа» прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 10, максимум 12%, но удержать рост цен в этих пределах не удалось. Продовольственные товары за год подорожали на 14,7%, непродовольственные товары – на 16,7%, услуги – на 5,8%, - сообщается в отчете статистического ведомства. Под данным независимых экспертов, основные виды продовольствия подорожали, порядка на 35%, а промтовары и услуги еще больше.

По словам министр труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, на индексацию страховой части пенсий с учетом прошлогоднего размера инфляции будет направлено 127 млн манатов. Процесс повышения страховой части трудовых пенсий коснется 95% пенсионеров. В общей сложности, на выплату трудовых пенсий, пособий и иных расходов будет выделено более 3,3млрд манатов (97,6% всех расходов бюджета ГФСЗ).

На выплату трудовых пенсий, пособий и иных расходов будет выделено более 3,3млрд манатов

Грядущая индексация пенсий, похоже, не особо обрадовало пенсионеров. Блиц-опрос, проведенный корреспондентами РадиоАзадлыг на улицах и торговых объектах Баку

показал, что надежды на повышение пенсий с учетом сложившейся экономической и финансовой ситуации в стране (повышение всей суммы пенсии и ее индексация по характеру различные мероприятия – авт) не оправдались.

«Что эта индексация мне даст и как она повлияет на мой семейный бюджет? Повышение моей пенсии составит примерно 10 манатов, которое, наверняка будут «съедены» дальнейшей инфляцией. Цены на магазинах и рынках ежедневно растут. А счета на электричество? Это же кошмар какой-то», - говорить пенсионерка Малахат Юнисова, жительница поселка Ахмедлы.

Никто не умаляет труд госслужащего, но работа педагога тоже заслуживает адекватной платы при его выходе на заслуженный отдых

«По-прежнему многие пенсионеры будут получать пенсии, чей размер будет значительно ниже минимальной потребительской корзины, которая сегодня составляет около 300 манатов. Но почему-то наши чиновники сравнивают размеры пенсий с прожиточным минимумом, составляющим 155 манатов. Разве 155 манатов это реальная сумма для проживания, если учесть, что уровень инфляции стремительно растет?», - с возмущением говорит 70-летний Асад Мамедов, проживающий в поселке Бинагади.

У пенсионеров правительству накопилось немало вопросов: почему индексируется страховая часть пенсий, а не вся сумма пенсий, как это практикуется в соседней России? Почему между пенсиями бывших госслужащих и учителей (врачей, журналистов и т.д.) такая многоразовая разница? Никто не умаляет труд госслужащего, но работа педагога тоже заслуживает адекватной платы при его выходе на заслуженный отдых.

Сегодня среднестатистический пенсионер в Азербайджане получает примерно 200 манатов. Если прибавить 8-15 манат с гяпиками (12,4% страховой части пенсии в зависимости от ее размера делает примерно столько – авт), то прибавка не окажется столь заметной. Но ведь есть немало людей, которые получают меньше указанного показателя. Да, у кого-то прибавка будет и больше. Речь идет о бывших госслужащих, пенсии которых приравниваются к фактической заработной плате. Эта категория составляет порядка 10% общего состава пенсионеров.

Как показали исследования, пенсию ниже среднего показателя получают более 50% трудовых пенсионеров. Важным моментом является и то, что потребительская корзина дорожает из месяца в месяц. А теперь сравните эти цифры. Как сказать, посчитали-прослезились.

Необходимо внести изменения в механизм индексации пенсий, ликвидировать неформальную занятость, с тем, чтобы увечить сборы по взносам соцстрахования

В отчетах Центра содействия экономическим инициативам об эффективности модернизации пенсионной системы страны отмечается, что пенсионное обеспечение в Азербайджане не отвечает требованиям современных реалий и является неадекватным для достойного жизненного уровня. «Существующий на сегодня размер средней пенсии не обеспечивает не только достойный, но даже необходимый, в силу их возраста, уровень жизни пожилых людей. Для пенсионеров страны пенсии являются основным, а в некоторых случаях единственным источником дохода. Поэтому необходимо внести изменения в механизм индексации пенсий, ликвидировать неформальную занятость, с тем, чтобы увечить сборы по взносам соцстрахования. Это позволит повысить пенсии, улучшить материальное положение пенсионеров. Конечно же, нужно принять и меры для обуздания инфляции», - говорится в материалах Центра.

«Средняя пенсия по стране — примерно 200 манатов. На эти деньги пожилые должны купить лекарства, еду, оплатить коммунальные услуги. Конечно, этой суммы не хватает на всё. Мы проводили небольшое исследование, чтобы определить, какая сумма нужна пенсионеру, дабы по минимуму покрыть все расходы. Получилось 450 манатов», - отмечает эксперт Азер Мехтиев.

Опросы показали, что более 60% пенсионеров экономят на всём, 17-ти процентам этой категории населения хватает только на питание. 9,1% пожилых пенсий не хватает даже на основные расходы.

Эллада Алекперова