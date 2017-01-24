Таблетка растворилась в цене

Объявление, на днях появившееся на стеклянных дверях одной из аптек на улице А.Шарифзаде, заставляет многих прохожих остановиться. В тексте сообщается о скидке на подгузники для малышей. Некоторые граждане заходят в торговый зал, чтобы уточнить, а не распространяется ли эта кампания на лекарственные препараты?

За истекший период цены заметно изменились не в пользу покупателя

Доступность фармацевтической помощи населению, развитие аптечной сети, а также качество и цены на лекарственные препараты составляют важный компонент системы социальной защиты населения в Азербайджане. Особую щепетильность эта проблема приобрела с прошлого года, когда национальная валюта начала сильно сдавать позиции в отношении к доллару и евро. Девальвация маната вызвала полный хаос на рынке медикаментов, свела на нет план правительства по урегулированию цен фармацевтическую продукцию. Резкий подъем цен на лекарства произошел на волне экономического кризиса. Фармкомпании дружно проигнорировав решения Тарифного совета о снижении стоимости на более чем 10 тысяч наименований препаратов, установили свои отпускные цены на лекарства. За истекший период цены заметно изменились в сторону увеличения.

По наиболее востребованным препаратам, применяемых при лечении урологических, кардиологических заболеваний, разница в ценах достигает 8-10 манатов в зависимости от фирмы-поставщика

РадиоАзадлыг провел мини-мониторинг цен на лекарства в Баку, в ходе которого выяснилось, что цены могут скакать даже внутри одной аптечной сети, где, казалось бы, должен действовать единый прейскурант. К примеру, в одной точке раскрученной в столице компании «Зафаран» противоязвенное средство «Омепразол» продается за 12 манатов, в другой - уже за 15 манатов. Cerebrovin, являющийся одним из высокоэффективных нейрометаболических средств, в аптеке возле памятника А.Султановой, продается за 27,15 маната, в аптеке на проспекте Г.Алиева - тот же препарат той же фирмы и той же комплектации стоит уже 31,80 маната. По наиболее востребованным препаратам, применяемых при лечении урологических, кардиологических заболеваний, разница в ценах достигает 8-10 манатов в зависимости от фирмы-поставщика.

Для наглядности сравним цены на эти же лекарства в соседней России. Тот же «Омепразол» в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга продаются по цене 62-144 рубля в зависимости от страны-производителя. В пересчете это будет в пределах 1,3-2,2 долларов, в наших манатах приблизительно 2-2,4 маната. Cerebrovin в названных городах стоит от 340 до 500 рублей, опять же в зависимости от фирмы-производителя. В пересчете на доллары это делает почти 6-8 долларов, а в манатах - 11,4-15,2 маната.

Независимый эксперт Вугар Байрамов провел исследование фармакологических рынков других стран региона. Проведенный им анализ показал, что стоимость аналогичных препаратов, реализуемых в аптеках Азербайджана в два раза дороже по сравнению с Турцией, в 2,5 раза дороже - по сравнению с Ираном. Цены на препараты в соседней Грузии тоже значительно ниже. Это свидетельствует о том, что цены на лекарства в нашей стране искусственно завышены.

Цены на препараты в соседней Грузии тоже значительно ниже. Это свидетельствует о том, что цены на лекарства в нашей стране искусственно завышены

Однако министр экономики, председатель Тарифного совета Шахин Мустафаев так не считает. Он утверждает, что «несмотря на изменения, произошедшие в курсе маната, в результате урегулирования, цены большей части лекарственных препаратов все еще в несколько раз ниже прежних цен. Цены на наиболее востребованные препараты, например, регулирующие холестерин, разжижающие кровь, обезболивающие, применяющиеся при заболеваниях желудочно-кишечной и нервной систем и другие лекарства, намного снижены, в ряде случаев в 5-10 раз. В результате происходит экономия, как в расходах населения, так и выходе валюты из страны в связи с импортом лекарств».

Интересно, в каких аптеках установлены такие демпинговые цены на препараты? Где господин Мустафаев сам покупает лекарства? А компании-поставщики работают себе в убыток на благо народа?

Из-за девальвации маната поставщики уже не импортируют ряд лекарств в Азербайджан, заменив их дженериками

В нынешних условиях Тарифный совет, по сути, снимает с себя ответственность за образование цен. Как показал анализ ситуации, участники фармбизнеса сами устанавливают оптовые и розничные надбавки, что означает самостоятельное ценообразование. А это вкупе с «особенностями» ввоза лекарств в страну усложнило доступность фармпрепаратов для населения. Речь идёт о коррупционном подходе к формированию фармрынка, снижении объема лекарств европейских производителей.

По мнению депутата Милли меджлиса Мусы Гулиева, для урегулирования цен на лекарственные средства нужно разработать новый механизм. Не секрет, что почти 95%

фармпродукции закупается заграницей за доллары. Обменный курс доллара ежедневно меняется, по этой причине «ценники» на лекарства тоже должно меняться с такой же регулярностью, что практически не реально. Поэтому целесообразно внедрить новую схему ценообразования на этом рынке.

«Из-за девальвации маната поставщики уже не импортируют ряд лекарств в Азербайджан, заменив их дженериками. Привозят препараты с новыми наименованиями, которые незнакомы врачам и пациентам, более того, их эффективность и свойства вызывают сомнения. Я предложил составить перечень 500 жизненно необходимых и важных лекарственных средств, установить фиксированные отпускные цены, а цены на остальные лекарства «отпустить», - отмечает М.Гулиев.

Как отреагирует правительство и фармбизнес на это предложение неизвестно.

А вот со стороны потребителей оптимизма меньше. Эксперт Центра содействия экономическим инициативам Азер Мехтиев считает, что бизнес не упустит возможности поднять цены по максимуму. Можно подумать над внедрением системы госзаказов или субсидирования, как это практикуется в соседних странах. В любом случае действовать нужно аккуратно.

Эллада Алекперова