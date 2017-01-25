Текст Стратегических дорожных карт изменяется по желанию чиновников

В конце прошлого года президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики". Были утверждены карты: по перспективе национальной экономики Азербайджана; по развитию нефтяной и газовой промышленности (включая химическую продукцию); по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства; по развитию тяжелой промышленности и машиностроения; по развитию специализированной туристической индустрии; по развитию логистики и торговли; по развитию жилищного обеспечения по приемлемым ценам; по развитию профессионального образования и обучения; по развитию финансовых услуг; по развитию телекоммуникационных и информационных технологий; по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, газ и вода).

Длинные (мы еще сократили) и увесистые названия этих карт выглядели внушительно, невольно вызывая уважение и уверенность в обязательном их исполнении. Но почему-то дальше публикации многочисленных названий Стратегических дорожных карт дело не пошло. Содержание, фактическое наполнение карт остались неизвестными. Тексты начали публиковать постепенно и не в официальной печати, а в электронной форме на сайте государственного информагентства «АзерТадж». Почему не раскрыли содержание этих документов сразу и раньше?

«Опубликовано всего 11 Стратегических дорожных карт. Стратегическая дорожная карта по развитию нефтяной и газовой промышленности (включая химическую продукцию) Азербайджана до сих пор не представлена общественности», - заявил РадиоАзадлыг юрист Акрам Гасанов. «То, что Стратегические карты публикуют постепенно и лишь в электронной форме, очень удивительно и противоречит правилам публикации официальных документов. Они не являются юридическим документом, а лишь государственной программой. Поэтому непосредственного влияния этих карт на жизнь граждан нет. Думаю, что в карты вносят изменения, редактируют, и по мере их готовности публикуют в сайте.

Однако главный вопрос не в этом. Почему карты публикуют лишь в электронной форме? Ведь в электронный документ можно вносить изменения. Так и произошло. По мере публикации карт я загружал их в компьютер. Затем, вновь загружая карты я заметил изменения в четырех – изменилось количество страниц. В первоначальном варианте Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджане было 60 страниц, сейчас 59 страниц; Стратегическая дорожная карта по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане вначале состояла из 100 страниц, а сейчас из 98; Стратегическая дорожная карта по развитию тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджане состояла из 51 страницы, сейчас осталось 50 страниц; Стратегическая дорожная карта по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, газ и вода) в Азербайджане включала 103 страницы, нынешний вариант состоит из 106 страниц. Таким образом, как минимум в четырех Стратегических дорожных картах были внесены изменения. Пока не могу сказать какие изменения были проведены – объем очень большой, приблизительно на 1000 страницах. Не исключено, что и в другие дорожные карты были внесены изменения, но это не заметно, так как количество страниц не изменилось.

Внесение изменений в содержание утвержденных президентом документом, и после их публикации недопустимо. Получается, что представленный на утверждение документ был готов не полностью. Не случайно, что прошло 50 дней со дня утверждения дорожных карт, а одна до сих пор не опубликована. Значит, еще не готова? Тогда как она утверждена?

Очевидно, что чиновники не справились со своей работой, поставив президента в плохое положение. Дело в том, что президент в марте прошлого года дал распоряжение в течении 6 месяцев подготовить 12 дорожных карт. Чиновники, которым это было поручено, не смогли выполнить работу качественно в порученный срок. Они представили ту работу, которую успели проделать и ясно, что график президента настолько плотный, что он не смог прочитать все, что там написано. Я предполагаю, что президент подписал только сам указ и поручил опубликовать дорожные карты. Однако эти карты далеки от совершенства, уровень их подготовки очень низок и сейчас в них вносят изменения.

Есть еще один вариант объяснения происходящего. Мы знаем, что во власти нет единой команды. Естественно, все госструктуры подчинены президенту, но между ними нет тесного сотрудничества. Предполагаю, что содержание карт вызвало противоречия между госструктурами, поэтому долгое время карты не публиковали, потом постепенно начали публиковать, а затем менять содержание. Все Стратегические дорожные карты должны быть напечатаны в газете, в противном случае каждый раз в электронную версию будут вноситься изменения».

«Если в Стратегических дорожных пунктах есть пункты, затрагивающие интересы какого-нибудь министерства или другой структуры, и даже личные интересы чиновника, эти персоны впоследствии обращаются с просьбой изменить данные пункты, которые могут помешать их работе», - заявил РадиоАзадлыг эксперт-экономист Натиг Джафарли. «Однако если документ был утвержден президентом, то изменения тоже должны быть утверждены им. То, что до сих пор не опубликована Стратегическая дорожная карта по развитию нефтяной и газовой промышленности (включая химическую продукцию), может говорить о том, что последние заявления власти о наступлении постнефтяного периода не совпадают с содержанием дорожной карты. Может, эта дорожная карта построена на положении о том, что нефть еще долгие годы останется локомотивом азербайджанской экономики? Поэтому ее не хотят публиковать», - предположил эксперт.

Салим Хагвердиев