Transparency International поставила Азербайджану твердую «тройку»
Страна остается одной из самых коррумпированных в мире
Международная организация прозрачности (Transparency International) распространила итоги ее исследования, проведенного в 2016 году, опубликовав свой ежегодный Индекс восприятия коррупции. Каждый год МОП проводит опросы во многих странах, изучая восприятие обществами стран коррупции в государственном секторе.
Азербайджан входит в сферу внимания МОП с 2000 года. Ежегодные исследования показали, что занимая в первом году исследования 87-место из 90 стран (то есть одно из худших), до 2008 года Азербайджан сохранял это незавидное положение. Разница только в том, что количество изученных стран постоянно росло, поэтому, соответственно, отодвигалось вконец списка место Азербайджана. Увеличивая отрыв от лидеров списка – стран с минимальной коррупцией, Азербайджан в 2008 году достиг 159 места из 180 государств. Потом, до прошлого года, количество рассматриваемых в Индексе стран уменьшалось до 176 стран, и соответственно, место Азербайджана в этом списке постепенно снизилось до 123 ступеньки.
Если анализировать в 10-бальной системе, то с 2000 по 2016 годы Азербайджан постепенно улучшал оценку, начав с 1,5 балла и завершив в прошлом году твердой тройкой (в последние 5 лет организация применяла 100-бальную шкалу, поэтому в 2016 году Азербайдан оценен в 30 баллов).
Сравнивая с другими бывшими советскими странами и Турцией, заметно что Азербайджан уступает Грузии, Турции, Белоруссии и Армении, при этом по уровню коррумпированности госструктур выглядит лучше России, Украины и постсоветских стран Центральной Азии.
Поскольку факты коррупции всегда законспирированы и всплывают, как правило, в результате скандалов и разоблачений со стороны правоохранительных органов, то полное отображение степени коррумпированности государства затруднено. Поэтому авторы исследования, центр которых находится в Берлине, исходят из представлений о коррумпированности государственных структур, складывающихся в гражданском секторе данной страны.
Анализируя распространение коррупции в Азербайджане, аналитики МОП использовали данные семи источников:
- World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2016
- Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016
- Political Risk Services International Country Risk Guide 2016
- Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016
- Global Insight Country Risk Ratings 2015
- Freedom House Nations in Transit 2016
- Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016
Места и баллы, занятые странами в 2016 году и сравнение с 2015 годом.
|
Страна
|
Место в 2016 году
|
Разница в сравнении с в 2015 г.
|
Баллы страны в 2016 году
|
Разница с баллами в 2015 году
|
Азербайджан
|
123
|
-4
|
30
|
+1
|
Грузия
|
44
|
+4
|
57
|
+5
|
Турция
|
75
|
-9
|
41
|
-1
|
Молдова
|
123
|
-20
|
30
|
-3
|
Армения
|
113
|
-18
|
33
|
-2
|
Белоруссия
|
79
|
+28
|
40
|
+8
|
Россия
|
131
|
-12
|
29
|
0
|
Казахстан
|
131
|
-8
|
29
|
+1
|
Кыргызыстан
|
136
|
-13
|
28
|
0
|
Украина
|
131
|
-1
|
29
|
+2
|
Таджикистан
|
151
|
-15
|
25
|
-1
|
Узбекистан
|
156
|
-3
|
21
|
+2
|
Туркменистан
|
154
|
0
|
22
|
+4
Места и баллы Азербайджана в Индексе за прошлые годы
|
Год
|
Место среди стран
|
Количество стран отраженных в Индексе
|
Набранные баллы (от 0 (очень слабо)
до 10 (очень хорошо)
|
2000
|
87
|
90
|
1.5
|
2001
|
84
|
91
|
2.0
|
2002
|
95
|
102
|
2.0
|
2003
|
124
|
133
|
1.8
|
2004
|
140
|
146
|
1.9
|
2005
|
137
|
159
|
2.2
|
2006
|
130
|
163
|
2.4
|
2007
|
148
|
179
|
2.1
|
2008
|
159
|
180
|
1.9
|
2009
|
143
|
180
|
2.3
|
2010
|
134
|
178
|
2.4
|
2011
|
143
|
183
|
2.4
|
С 2012 года Индекс рассчитывается по новой методологии
|
Набранные баллы
От 0 (очень слабо) до 100 (очень хорошоı
|
2012
|
139
|
176
|
27
|
2013
|
127
|
177
|
28
|
2014
|
126
|
175
|
29
|
2015
|
119
|
168
|
29
|
2016
|
123
|
176
|
30
Кроме вышеуказанных таблиц, достаточно понятно характеризующих путь пройденный Азербайджаном с 2000 года, МОП дает краткую аналитическую справку, суть которой в том, что несмотря на известные реформы азербайджанского правительства, уровень коррупции в стране остается высоким. Азербайджан увеличил количество набранных баллов, но место страны в общем списке могло бы подняться до престижного уровня, если бы в стране утвердилось демократичное управление экономикой и верховенство закона. Азербайджанские чиновники и члены их семей не сдают отчетов о доходах, личные деловые интересы чиновников противоречат их должностным обязанностям, тогда как согласно закону АР госслужащие не могут заниматься бизнесом. Аналитическая справка МОП, изобилующая конкретными примерами из сферы законодательства и практических действий правительства, завершается оптимистическим нотками и советом расширить возможности гражданского общества, активность которого является залогом успешной борьбы с коррупцией.
Судя по публикациям в азербайджанской независимой прессе, наиболее коррумпированными в стране остаются суды, правоохранительные органы, местные органы исполнительной власти, сферы образования и медицины.
Добавим, что в прежние годы официальные представители азербайджанского государства резко критиковали исследования МОП, называя итоги аналитической работы этой организации “субъективными и не отражающими действительность”.
“...данный индекс не может отражать реальное положение дел в той или иной стране… Несмотря на то, что в индексе Азербайджан поднялся на четыре ступени, на фоне осуществляемых в стране мер и преобразований нынешняя оценка далека от реалий”, - заявил, комментируя итоги за 2016 год в интервью государственному информагенству АзерТАдж, завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики, член Комиссии по борьбе с коррупцией Фуад Алескеров.
Бей Табун
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