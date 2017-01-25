Transparency International поставила Азербайджану твердую «тройку»

Международная организация прозрачности (Transparency International) распространила итоги ее исследования, проведенного в 2016 году, опубликовав свой ежегодный Индекс восприятия коррупции. Каждый год МОП проводит опросы во многих странах, изучая восприятие обществами стран коррупции в государственном секторе.

Азербайджан входит в сферу внимания МОП с 2000 года. Ежегодные исследования показали, что занимая в первом году исследования 87-место из 90 стран (то есть одно из худших), до 2008 года Азербайджан сохранял это незавидное положение. Разница только в том, что количество изученных стран постоянно росло, поэтому, соответственно, отодвигалось вконец списка место Азербайджана. Увеличивая отрыв от лидеров списка – стран с минимальной коррупцией, Азербайджан в 2008 году достиг 159 места из 180 государств. Потом, до прошлого года, количество рассматриваемых в Индексе стран уменьшалось до 176 стран, и соответственно, место Азербайджана в этом списке постепенно снизилось до 123 ступеньки.

Если анализировать в 10-бальной системе, то с 2000 по 2016 годы Азербайджан постепенно улучшал оценку, начав с 1,5 балла и завершив в прошлом году твердой тройкой (в последние 5 лет организация применяла 100-бальную шкалу, поэтому в 2016 году Азербайдан оценен в 30 баллов).

Сравнивая с другими бывшими советскими странами и Турцией, заметно что Азербайджан уступает Грузии, Турции, Белоруссии и Армении, при этом по уровню коррумпированности госструктур выглядит лучше России, Украины и постсоветских стран Центральной Азии.

Поскольку факты коррупции всегда законспирированы и всплывают, как правило, в результате скандалов и разоблачений со стороны правоохранительных органов, то полное отображение степени коррумпированности государства затруднено. Поэтому авторы исследования, центр которых находится в Берлине, исходят из представлений о коррумпированности государственных структур, складывающихся в гражданском секторе данной страны.

Анализируя распространение коррупции в Азербайджане, аналитики МОП использовали данные семи источников:

World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2016 Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016 Political Risk Services International Country Risk Guide 2016 Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016 Global Insight Country Risk Ratings 2015 Freedom House Nations in Transit 2016 Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016

Места и баллы, занятые странами в 2016 году и сравнение с 2015 годом.

Страна Место в 2016 году Разница в сравнении с в 2015 г. Баллы страны в 2016 году Разница с баллами в 2015 году Азербайджан 123 -4 30 +1 Грузия 44 +4 57 +5 Турция 75 -9 41 -1 Молдова 123 -20 30 -3 Армения 113 -18 33 -2 Белоруссия 79 +28 40 +8 Россия 131 -12 29 0 Казахстан 131 -8 29 +1 Кыргызыстан 136 -13 28 0 Украина 131 -1 29 +2 Таджикистан 151 -15 25 -1 Узбекистан 156 -3 21 +2 Туркменистан 154 0 22 +4

Места и баллы Азербайджана в Индексе за прошлые годы

Год Место среди стран Количество стран отраженных в Индексе Набранные баллы (от 0 (очень слабо) до 10 (очень хорошо) 2000 87 90 1.5 2001 84 91 2.0 2002 95 102 2.0 2003 124 133 1.8 2004 140 146 1.9 2005 137 159 2.2 2006 130 163 2.4 2007 148 179 2.1 2008 159 180 1.9 2009 143 180 2.3 2010 134 178 2.4 2011 143 183 2.4 С 2012 года Индекс рассчитывается по новой методологии Набранные баллы От 0 (очень слабо) до 100 (очень хорошоı 2012 139 176 27 2013 127 177 28 2014 126 175 29 2015 119 168 29 2016 123 176 30

Кроме вышеуказанных таблиц, достаточно понятно характеризующих путь пройденный Азербайджаном с 2000 года, МОП дает краткую аналитическую справку, суть которой в том, что несмотря на известные реформы азербайджанского правительства, уровень коррупции в стране остается высоким. Азербайджан увеличил количество набранных баллов, но место страны в общем списке могло бы подняться до престижного уровня, если бы в стране утвердилось демократичное управление экономикой и верховенство закона. Азербайджанские чиновники и члены их семей не сдают отчетов о доходах, личные деловые интересы чиновников противоречат их должностным обязанностям, тогда как согласно закону АР госслужащие не могут заниматься бизнесом. Аналитическая справка МОП, изобилующая конкретными примерами из сферы законодательства и практических действий правительства, завершается оптимистическим нотками и советом расширить возможности гражданского общества, активность которого является залогом успешной борьбы с коррупцией.

Судя по публикациям в азербайджанской независимой прессе, наиболее коррумпированными в стране остаются суды, правоохранительные органы, местные органы исполнительной власти, сферы образования и медицины.

Добавим, что в прежние годы официальные представители азербайджанского государства резко критиковали исследования МОП, называя итоги аналитической работы этой организации “субъективными и не отражающими действительность”.

“...данный индекс не может отражать реальное положение дел в той или иной стране… Несмотря на то, что в индексе Азербайджан поднялся на четыре ступени, на фоне осуществляемых в стране мер и преобразований нынешняя оценка далека от реалий”, - заявил, комментируя итоги за 2016 год в интервью государственному информагенству АзерТАдж, завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики, член Комиссии по борьбе с коррупцией Фуад Алескеров.

Бей Табун