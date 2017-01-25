Тале Багиров приговорен к 20 годам лишения свободы

Сегодня, 25 января, в Бакинском суде по тяжким преступлениям будет продолжен судебный процесс по уголовному делу в отношении арестованных в связи с нардаранскими событиями председателя организации "Движения мусульманского единства" Тале Багирова, заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы и еще 16 лиц - Расима Мирза Баба оглу Джабраилова, Закира Тапдыг оглу Мустафаева, Джаббара Амирхан оглу Джаббарова, Джахада Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиля Адиль оглу Абдулалиева, Агиля Азер оглу Исмаилова, Рамина Магеррам оглу Ярыева, Аббаса Абдулрахман оглу Гулиева, Ибрагима Мамед оглу Худавердиева, Этибара Расим оглу Исмаилова, Бахруза Рахиб оглу Аскерова, Али Хасрат оглу Нуриева, Алибалы Джавад оглу Велиева, Фархада Насраддин оглу Балаева, Аббаса Хафиз оглу Тагизаде и Аббаса Мамедбагир оглу Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова вынесен приговор обвиняемым.

Приговором суда Т.Багиров осужден на 20 лет лишения свободы, А.Гусейнов - к 20 годам, а Ф.Гахраманлы - к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что прокурор попросил для Т.Багирова пожизненного заключения, для Фуада Гахраманлы - 11 лет, Аббаса Гусейнова - 20 лет, Джаббара Джаббарова - 19 лет, Расима Джабраилова - 17 лет, Рамина Ярыева - 10 лет, для других обвиняемых - 15 лет лишения свободы.