Экономика «на искусственном дыхании»

Экономика Азербайджана в прошлом году сократилась на 3,8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Об этом говорится в обнародованном отчете Госкомстата. В прошлом году ненефтяной ВВП страны сократился на 5,4%. Кроме того, значительно снизился и объем капитальных вложений, являвшихся важным фактором роста в предыдущие годы. Так, по данным ведомств, инвестиции в экономику составили 14903,4 млн. манатов, что на 26,1% меньше позапрошлогоднего показателя. При этом объём строительно-монтажных работ за отчетный период составил 10832,9 млн. манатов, что на 27,6% меньше, чем годом ранее.

Рецессия фактически охватила все сферы промышленности, торговлю, финансовую систему. Падение экономики сопровождается закрытием предприятий, безработицей, а также массовым оттоком иностранных инвестиций. Недавно азербайджанский рынок покинули еще три иностранные компании – NeuDynasty International Group Ltd., Ivor Promotions LLP и Arcontrans LLP. Список свернувших свою деятельность зарубежных фирм и представительств в нашей стране внушительный: в 2015 году их было более 70, в прошлом году около 90.

Падение цен на нефть на фоне паралича финансовой системы отправило страну в рецессию. Предприятия страдают от недостатка финансирования, кредиты в валюте стали недоступны для бизнеса, а процентные ставки по займам превышают пределы разумного. Кроме того, ускорение инфляции, как результат падения маната, снижает покупательскую способность граждан, что означает падение объёма продаж для производителей. Выход, о котором сегодня говорят эксперты — реструктуризация экономики, импортозамещение, развитие внутреннего производства. Все это требует серьёзных реформ и финансирования, а доходы бюджета резко упали.

«Объяснить причину столь плачевного состояния национальной экономики лишь падением мировых цен на нефть – это однобокий подход к проблеме. Нужно посмотреть глубже. Истина заключается в непродуманной, вернее бездарной экономической политике властей, которая потерпела фиаско: кроме нефти альтернативных источников пополнения казны нет, курс маната продолжает удерживаться за счет валютных резервов страны, что привело к их резкому сокращению. А все потому, что коррупция и монополия не позволяют развивать реальную экономику. Международные организации констатируют высокой уровень монополизации в Азербайджане», - отмечает независимый экономист Натиг Джафарли.

В течение последних двух лет наблюдается ослабление экономической активности после девальваций и параллельно с этим уменьшение интереса иностранных компаний к работе в Азербайджане, а также снижение покупательской способности населения. Иностранные инвесторы опасаются долгосрочных вложений в нашу экономику из-за нестабильности и отсутствия гарантий. Они создают региональные бюро в соседних и более перспективных странах.

Однако драматичным является то, что снижение инвестиций и углубление рецессии в стране продолжится и в этом году – прогнозирует Джафарли. По его словам, банковские кредитования на общие проекты, в том числе инвестиционные проекты упали почти на 2,5 млрд. манатов. Тенденция снижения объема прямых инвестиций продолжится.

Так как правительство пытается сэкономить на всем, да и бюджет не позволяет поддерживать крупные проекты. Дело в том, что инвестиции и инвестиционные проекты зависят от цен на нефть. Если цены на нефть будут на низком уровне, то новых инвестиций ожидать не стоит.

Для оживления бизнес-среды нужна реанимация банковской сферы, которая ныне дышит на ладан. Об этом РадиоАзадлыг сообщил эксперт Центра содействия экономическим инициативам Самир Алиев. По его мнению, ошибочная, вернее, коррупционная схема выдачи крупных кредитов «своим людям», снижение ликвидности, потеря населением доверия к этим учреждениям привели к параличу этой системы. Объем невозвратных кредитов достиг своей рекордной отметки. В частности, более 50% автомобильных кредитов в стране являются невозвратными. Более того, банки приостановили кредитование населения, а повышение учетной ставки ЦБА, т.е. политика дорогих денег, лишило шансов кредитовать мелких и средних предпринимателей.

А каковы мнения высокопоставленных чиновников по поводу ситуации в экономике? РадиоАзадлыг изучил попавшие в СМИ высказывания президента Ильхама Алиева и членов его команды. Сам глава государства говорил о сохранении позитивной динамики развития в 2017 году, министр энергетики Натиг Алиев – о планах увеличения добычи газа и сокращения производства нефти, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов – об изменении метода начисления пенсий. И ни слова – о ценах на продовольствие, дальнейшей судьбе маната, который вот уже месяц находится в свободном плавании. Но, по результатам соцопросов, наши граждане считают обесценивание денег главным событием года. У них нет оптимизма и они считают, что худшие времена еще впереди. Так, что потуже затяните пояса…

Эллада Алекперова