Как может судить судья, уволенный с этой должности?

Случаев судебного произвола в Азербайджане предостаточно. Об этом говорят плачевные для страны отчеты международных организаций и высокое количество решений Европейского суда, вынесенных против Азербайджана. Однако, несмотря на громкие заявления власти об успешности судебных реформ, переходе на электронную форму передачи судебных жалоб и прочих интересных реформах, азербайджанская Фемида продолжает удивлять многочисленными осуждениями политических деятелей по уголовным обвинениям в несовершенных ими наркопреступлениях.

Несмотря на заявленное с высокой трибуны увольнение проштрафившегося судьи, Эфендиев продолжает усердно трудиться на прежнем месте работы – в Ясамальском районном суде

Бывают уникальные случаи, касающиеся внутренней жизни самих судов. 17 октября прошлого года на заседании Судебно-правового Совета под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова было объявлено, что за грубое нарушение закона и допущение случаев, создающих условия для коррупции, судья Ясамальского районного суда города Баку Акшин Эфендиев освобожден от занимаемой должности и переведен на другую работу. Многие помнят этого судью по громкому делу в отношении дочери председателя Национального Совета Джамиля Гасанли. Эфендиев приговорил Гюнель Гасанлы к 1,6 годам лишения свободы за ДТП, причем «пострадавшая» лично свидетельствовала о том, что не была сбита машиной. Представители общественности назвали решение суда политически мотивированным.

Несмотря на заявленное с высокой трибуны увольнение проштрафившегося судьи, Эфендиев продолжает усердно трудиться на прежнем месте работы – в Ясамальском районном суде. Об этом свидетельствует расписание его судебной деятельности в сайте Ясамальского районного суда. В самом суде РадиоАзадлыг подтвердили факт того, что Акшин Эфендиев исполняет судейские полномочия, однако отказались прокомментировать известие о его увольнении. В Судебно-правовом Совете РадиоАзадлыг заявили, что не уполномочены давать такую информацию. А в Министерстве юстиции советовали задать вопрос о судье Эфендиеве Судебно-правовому совету.

Если Судебно-правовой Совет вынес решение об увольнении судьи и переводе его на другую работу, то восстановить его в прежней должности невозможно

“Даже не представляю, как такое может быть”, - заявил РадиоАзадлыг юрист Халид Багиров. “Если новость об его увольнении не опечатка, то может быть, Акшин Эфендиев подал в суд на решение Судебно-правового Совета и выиграл его. Это немного фантастичная версия, но теоретически возможная. Либо произошло из ряда вон выходящее - Совет принял решение об увольнении судьи, а потом по каким-то причинам отменил свое же решение”, - отметил Багиров.

“Похожее на это событие было несколько лет назад. Тогда ситуация была немного иная – срок полномочия судей подошел к концу, нового их назначения еще не было, но они продолжали работать и выносить решения. Это незаконно и мы в связи с этим подавали жалобу. Что касается данного случая, то если Судебно-правовой Совет вынес решение об увольнении судьи и переводе его на другую работу, то восстановить его в прежней должности невозможно", отметила адвокат Самира Агаева.

"Такого быть не должно", - заявил РадиоАзадлыг юрист Алаиф Гасанов. "В принципе, судьи имеют право обжаловать решение Судебно-правового Совета, но на практике этого не происходит. Такое было всего один раз. Судья, ведущая дело журналиста Ганимата Захида - Судаба Мамедова подала жалобу на решение Совета. Это происходит потому, что судьи не верят в справедливость местной судебной системы. Позорно, что судьи не оспаривают решения СПС, зная насколько эти решения иногда несправедливы. Что касается данного дела, если судья не оспорил решение о прекращении своих полномочий, то его нынешняя деятельность недопустима. Даже если Эфендиев оспорил решение и его жалоба на данный момент рассматривается, это не дает ему права продолжать свою деятельность в качестве судьи. Если в решении Судебно-правового Совета указана вина судьи в коррупции, он должен прекратить свою деятельность", - подчеркнул Гасанов.

Салим Хагвердиев