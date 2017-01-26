А какая пенсия у тех, кто не зарабатывал по 20 тысяч манат?

В Азербайджане собираются отменить базовую часть трудовой пенсии. С таким заявлением выступил глава Министерства труда и социальной защиты населения Салим Муслимов. Одновременно предлагается упразднить 12-летний стаж, необходимый для назначения пенсии.

Что это значит? Начнем с объяснения Муслимова.

«Предположим, что месячная зарплата гражданина составляет пять тысяч манатов», - сообщил глава ведомства, курирующего социальную сферу не где-нибудь в Германии, Швеции или Франции. Речь идет о министре труда Азербайджана со среднемесячной зарплатой 460 манатов (240 долларов) и минимальной зарплатой по стране, утвержденной накануне президентом в размере 116 манатов (65 долларов). Главе этого ведомства пристало помнить о доходах собственных граждан и строить «предположения», исходя из реальных зарплат большинства азербайджанцев. Но вернемся к речи министра…

«При этом гражданин имеет 10-летний стаж работы, - продолжил Муслимов. - Таким образом, за 120 месяцев или 10 лет он заработает в общем 600 тысяч манатов. Сумму, накапливаемую на индивидуальном счете, по правилам, необходимо поделить на 144, что в результате дает достаточно большую сумму (2 083,3 манат), которая выше среднемесячного размера трудовой пенсии. Но поскольку этот человек не имеет 12-летнего стажа, то он не получает права на пенсию. Это ограничение, которое необходимо было устранить. Новая процедура назначения пенсий, в соответствии с законопроектом, не будет учитывать стаж».

Апофеозом стало следующее: «Сегодня в Азербайджане есть люди, чья ежемесячная зарплата составляет 20 тысяч манатов», - сообщил чиновник. Граждане недоумевают, где платят зарплаты, упомянутые главой Министерства труда Азербайджана? Распространившееся в считанные часы заявление Муслимова вызвало шквал постов и эмоций в социальной сети Facebook.

Пириев Элдар: Это неплохая схема пенсии, но, увы, только для нормальных стран с минимальной зарплатой не ниже 2000 евро. С нашими доходами пенсионеры гарантированно станут бомжами.

Джамиля Агаева: Интересно, у кого в Азербайджане зарплата 20 тыс.манат? И не стыдно писать такое, когда народ на грани выживания?

Елена Куликова: Бред какой-то...

Ирина Ганиева: Интересно, а где они увидели зарплаты в 5 000? Свои зарплаты и пенсии считают?

Ани Ани: Может кто-нибудь объяснить на понятном языке, как будут начисляться пенсии? Моя зарплата 200 манат.

Причины «непонятливости» людей лежат на поверхности. Ведь обратись Муслимов к реальным доходам азербайджанцев, радужной картины не получится. Минимальная зарплата азербайджанцев установлена на уровне 116 манатов. Как же будет выглядеть страховая часть пенсии при зарплате в 150 манат?

Порядка 25% этой суммы – 37, 5 манат придутся на страховые выплаты. По действующему законодательству, на индивидуальный счет работника поступает лишь 50% выплачиваемых из его зарплаты социальных страховых взносов. Другие 50% этих взносов идут на общие расходы системы, в том числе финансирование базовой части пенсий, выражаемой в равных суммах для пенсионеров. При зарплате в 150 манат ежемесячные поступления на индивидуальный лицевой счет составят 18,75 манат. Со вступлением в силу нового закона азербайджанцам обещают перечислять на лицевой счет не 50% от страхового взноса, а всю сумму. Таким образом, ежемесячные страховые поступления на индивидуальный счет с зарплаты, равной 150 манат, составят 37,7 манат. Рискнем умножить эти взносы на 120 месяцев и узнаем сумму десятилетних накоплений на индивидуальном лицевом счете – это 4 тысячи 400 манат на дожитие. Как видите, пенсионные права граждан при реальных зарплатах иные.

Сообщается, что если законодательные поправки будут приняты, а базовая часть пенсии ликвидирована, то накопления на индивидуальных счетах с 2006 по 2016 годы повысят в два раза. Для большинства граждан это незначительные суммы, принимая во внимание размах «серой» бухгалтерии и мизерную индексацию. Многие местные работодатели намеренно занижают официальные доходы сотрудников до уровня минимальной зарплаты, выплачивая остальную часть денег в конвертах. Так они экономят на страховых взносах. Казалось бы, принимая решение о ликвидации базовой пенсии, Минтруда должно было ужесточить внимание к масштабному наступлению «серой» бухгалтерии, ведь это прямая сфера ответственности Трудовой инспекции. Не менее острой проблемой становится девальвация маната, съедающая незначительные накопления и т.д. и т.п…

Татьяна Самойлова