«Получал счета на 300 манат и относил их в Госкомбеженцев»...

Вынужденный переселенец из Физулинского района поведал шокирующую историю - его семья получала ежемесячно квитанции для оплаты электричества на 300 манат. Хозяин дома относил эти чеки в местный отдел Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Там заоблачные счета абонентов оплачивали без лишних вопросов.

Нереально большие счета за электричество приходили на дом не только нашему собеседнику. Такие квитанции получали еще 26 семей вынужденных переселенцев, проживающих в общежитии на территории Хатаинского района Баку. Но каким образом электросчетчик средней азербайджанской семьи мог насчитывать 5000 киловатт-часов в месяц, на сумму 300 манат? По свидетельствам очевидцев, завышенные показатели счетчиков льготники получают не первый год, а следовательно, ситуация не связана с повышением цен. «Разумеется, наша семья из четырех человек не могла расходовать столько электричества. Готовим и отапливаем помещение на газе, а из электроприборов работают холодильник, стиральная машина, утюг и телевизор, - сказал переселенец.- А однажды нам пришел счет на 3 тысячи 500 манатов. Позже выяснилось, что это ошибка».

Раньше расход воды и газа проживающих здесь семей не подсчитывался, но исправно оплачивался из бюджета

Вынужденные переселенцы не проявляли интереса к нереально высоким счетам, ведь по ним платило государство. Примечательно, что в Хатаинском райотделе Госкомитета по беженцам и вынужденным переселенцам высокие счета не вызывали вопросов. Здесь не интересовались, каким образом обычная семья расходует на бытовые нужды 5 тысяч киловатт-часов в месяц. Возникает естественный вопрос – чем вызвано такое попустительство?

Недавним решением об отмене коммунальных льгот беженцам царившему здесь многолетнему беспределу будет положен конец. Ведь теперь потребители будут платить из собственного кармана, а значит, начнут считать каждый гяпик приходящего счета. В общежитии, где проживает наш собеседник и еще 26 семей вынужденных переселенцев, скоро установят счетчики на газ и воду. Раньше расход воды и газа проживающих здесь семей не подсчитывался, но исправно оплачивался из бюджета. Для полноты картины добавим, что в Азербайджане насчитывается около 580 тыс вынужденных переселенцев – это порядка 160 тыс. семей и почти половина из них проживает в столице.

В некоторых районах информация о числе беженцев, которые используют электроэнергию, резко отличалась от информации о потребителях воды, канализации

Кабинет министров утвердил «Порядок выплаты единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам». До этого решения их коммунальные расходы оплачивались из госбюджета. Аудиты Счетной палаты (СП) неоднократно выявляли факты присвоения и растраты государственных средств. Скажем, в 2012 году выплаченные ОАО Bakıelektrikşəbəkə средства не соответствовали утвержденному числу потребителей. В ряде районов цифры были завышены. Имена некоторых людей были зарегистрированы в нескольких местах. В результате этой неразберихи и отсутствия информации о точном числе беженцев, даже в новых поселках из госбюджета коммунальным организациям в 22 случаях были выплачены лишние средства. В некоторых районах информация о числе беженцев, которые используют электроэнергию, резко отличалась от информации о потребителях воды, канализации, пишет информационный ресурс АПА.

Сообщается, что результаты проверок СП на предмет использования выделенных Госкомитету средств в 2014-2015 гг. и в первом квартале 2016 года выявили ту же тенденцию - решить проблему не удалось. Бюджетные средства, выделенные на погашение месячного расхода электроэнергии на душу населения были завышены, в домах, где имелись электрические счетчики, оплата производилась не по фактическим, а по нормативным показателям.

Татьяна Самойлова