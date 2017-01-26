«Приговор “нардаранцам” несправедлив и жесток»

Завершился судебный процесс над лидером движения “Мусульманское единство” Тале Багирзаде, группой мусульман и заместителем председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Фуадом Гахраманлы. Т. Багиров приговорен к 20 годам лишения свободы, Ф.Гахраманлы – к 10 годам, Аббас Гусейнов – к 20-ти, Закир Мустафаев и Джаббар Джаббаров – к 19-ти, Расим Джабраилов – к 17-ти, Этибар Исмаилов, Бахруз Аскеров, Аббас Гулиев, Ибрагим Худавердиев, Али Нуриев, Фархад Балаев, Алибала Велиев и Аббас Тагизаде – к 14,5 годам, Джахад Бабакишитзаде, Агиль Исмаилов, Рамин Ярыев и Шамиль Абдулалиев – к 10 годам лишения свободы.

“Приговор Тале Багирзаде мало чем отличается от пожизненного заключения”, - заявил его адвокат Джавад Джавадов. “Мы подадим апелляционную жалобу, затем обратимся в Верховный суд. Если приговор не изменят, а надежд на изменение очень мало, мы подадим жалобу в Европейский суд по правам человека. Приговор незаконен, не основан на фактах. Тале Багирзаде был готов к такому приговору, и даже к пожизненному заключению, он сам просил об этом. На здоровье и условия содержания он не жалуется”, - отметил Джавадов.

Суд объяснил это тем, что большая часть свидетелей из одной деревни с обвиняемыми, у них есть приятельские и родственные связи, поэтому отнесся к их словам с недоверием

Приговор Суда по тяжким преступлениям не обоснован и не соответствует местному законодательству и Европейской конвенции. Кроме того, судебные заседания не были построены на расследовании доказательств”, - заявил РадиоАзадлыг адвокат Ялчын Иманов. Суд продлился 6 месяцев, в течении которых все доводы обвинения были уничтожены стороной защиты на основании фактов, и ни одно из обвинений, предъявленных 18-и обвиняемым, не было доказано. Все показания были получены под пытками, в суде об этом было заявлено не раз, но судья не принял во внимание. Зато судья учитывал показания свидетелей данные в ходе следствия, а не на суде. Суд объяснил это тем, что большая часть свидетелей из одной деревни с обвиняемыми, у них есть приятельские и родственные связи, поэтому отнесся к их словам с недоверием. Однако показания свидетелей в ходе следствия были выбиты у них под давлением.

Суд длился 6 месяцев. Если все это время было потрачено не на изучение фактов и доказательств, а на то, чтобы подтвердить обвинительный акт, то чему служит этот суд? К обвиняемым были применены немыслимые пытки. В следственной и судебной практике страны подобного еще не было. Отношение к этим людям было известно заранее, поэтому мы не ждали чуда. Конечно, подадим апелляционную и кассационную жалобы, но надежд на восстановление справедливости мало”, - добавил адвокат.

Считаем всех арестованных по этому делу политическими заключенными. Естественно, будем защищать их так же как и других политзаключенных

“Подобных судов в азербайджанской истории было много – и в 30-х годах прошлого века и в период алиевского правления”, - заявил РадиоАзадлыг башган партии Мусават Ариф Гаджылы. “Я считаю решение суда безжалостным очень жестоким, как и все другие политически мотивированные судебные решения, вынесенные этим режимом. Решение неадекватное, обвиняемые не совершали никакого преступления, как утверждает следствие, а были осуждены за критику правящего режима. То, что их приговорили к длительным срокам заключения, заслуживает гнева и ненависти. Я решительно осуждаю приговор суда и уверен, что они не проведут в тюрьме даже 1/5 срока, к которому их приговорили. Их всех освободят в один день. Партия «Мусават» с самого начала заявляла, что нардаранские события являются продолжением репрессивной политики, проводимой властями в отношении инакомыслящих. Считаем всех арестованных по этому делу политическими заключенными. Естественно, будем защищать их так же как и других политзаключенных”, - подчеркнул Гаджылы.

Власти пытаются посеять страх в обществе. Однако обнадеживающим является то, что приговора не испугались ни сами осужденные, ни их сторонники. Они не отреклись от своих принципов и борьбы

“Приговор суда был незаконным и несправедливым”, - заявил РадиоАзадлыг председатель партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли. Приговор основывался на сфальсифицированных следствием фактах. Тале Багырзаде и его друзья, а также Фуад Гахраманлы не совершали преступления, в котором их обвиняют. Поэтому мы - ПНФА и Национальный Совет, резко осуждаем приговор и продолжим защищать всех осужденных по этому делу. Приговор суда жесток потому, что невинных людей осудили на сроки от 10 до 20 лет лишения свободы. Власти пытаются посеять страх в обществе. Однако обнадеживающим является то, что приговора не испугались ни сами осужденные, ни их сторонники. Они не отреклись от своих принципов и борьбы”, - подчеркнул Керимли.

Т. Багиров обвинялся по статьям 120 («Умышленное убийство»), 29,120 («Покушение на умышленное убийство»), 228 («Незаконное приобретение огнестрельного оружия») и 228 («Незаконное ношение огнестрельного оружия»).

Талех Багиров был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2015 года в ходе спецоперации, проведенной в поселке Нардаран Министерством внутренних дел после того, как в МВД поступила информация о действующей под прикрытием религии вооруженной преступной группе, планировавшей нарушить общественно-политическую стабильность в республике, учинить провокации, массовые беспорядки и террористические акты.

В ходе спецоперации в Нардаране погибли 2 сотрудника полиции, 14 человек были задержаны.

В Баку и его пригородах были выявлены и арестованы 57 вооруженных членов незаконной организации, в Гяндже и других регионах страны – еще 11 человек.

Заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы 8 декабря 2015 года был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 281 («Публичные призывы, направленные против государства»), 283 («Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды») и 220 («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами») УК Азербайджана.

Салим Хагвердиев