«Я не хочу больше жить…»

Вчера, 25 января в Баку произошло резонансное самоубийство: в собственной квартире повесился известный в стране психолог Даянат Рзаев. Тело обнаружила его мать, обеспокоенная тем, что сын долго не отвечал на ее телефонные звонки. В предсмертной записке он написал, что в его самоубийстве никто не виноват, и это было его «личным решением». Родные покойного сообщили, что в последнее время 45-летний специалист был в депрессии, жил один, ни с кем не общался. Есть версия, что к этому шагу его подвигли большие долги.

А сегодня, 26 января в 7-м микрорайоне Бинагадинского района столицы 57-летний Рамиз Гулиев выбросился с 8-го этажа жилого дома и скончался от полученных травм. Как оказалось, он бывший сотрудник полиции, работал в отделе уголовного розыска Управления полиции Насиминского района города. Был уволен со службы из-за психологических проблем. По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

В 2016 году были предприняты 470 попыток самоубийства

Похоже, Азербайджан захлестнула волна суицидов. Только за 26 дней января этого года в стране зафиксировано 36 самоубийств и 11 попыток покушения на свою жизнь. По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году в стране зафиксировано 327 случаев суицида, завершившихся смертью. Кроме того, были предприняты 470 попыток самоубийства. В 2015 году произошли 515 случаев суицида и более 650 попыток самоубийства.

Однако специалисты указывают, что представленная статистика не полностью отражает реальность с суицидами в стране. Ежедневно только в Баку предпринимаются две-три попытки самоубийства. Кого-то удается спасти, кого-то нет. Методы уйти из жизни выбираются самые различные — начиная от приема лекарственных препаратов и химических растворов и заканчивая самосожжением. К счастью, не все они приводят к необратимым последствиям. Причины, приводящих людей к подобным крайностям, также различны – развод, смерть близких, конфликты на работе, неизлечимые болезни. Однако в последнее время люди идут на крайний шаг из-за финансовых проблем: больших долгов, непогашенных кредитов.

Общество переживает экономические и социальные потрясения, все это тяжело отражаются на психике людях

Как отмечает председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, девальвация маната во многих случаях стала пусковым механизмом для самоубийств. Люди не могут найти выход из ситуации. Банки «давят» на заемщиков, которые не в состоянии выплатит кредит из-за двухразового обесценивания национальной валюты или потери бизнеса. Общество переживает экономические и социальные потрясения, все это тяжело отражаются на психике людях.

В беседе с РадиоАзадлыг психотерапевт Азад Исазаде обратил внимание на тенденцию «омоложения» суицидов как среди мужчин, так и женщин. Причины этого явления связаны с конфликтами с родителями, в школе, неразделенной любовью, усложнением социальных условий в семье. Человек более склонен к самоубийству, когда он одинок, у нет поддержки. Сегодня люди предпочитают «жить» в виртуальном мире – кино, музыка, переписка. Общение между людьми сходит на нет, они становятся более склонны к одиночеству.

Реальная психологическая помощь оказывается в частных медцентрах, которая недоступна многим семьям

Исследования показывают, что в Азербайджане крайне мало психологов и психоаналитиков. Предпочтение отдается медикаментозному лечению. Кроме того, люди сами предвзято относятся к этим специалистам. Порой человеку нужно просто выговорится, найти понимание у собеседника. Его нужно поддержать, дать совет. Стоит отметить, что среди действующих кадров есть немало лиц, которые вовсе не умеют работать с детьми и подростками. Реальная психологическая помощь оказывается в частных медцентрах, которая недоступна многим семьям.

Депутат Милли меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя самоубийство психолога Даяната Рзаева, затронул такую важную проблему, как организация психологической помощи населению. Эта работа в стране находится на низком уровне. В Баку действуют Центр психологической помощи, «телефон доверия» для детей. Но этого недостаточно, чтобы оказывать всем категориям людей квалифицированную помощь, в которой нуждаются как подростки, так и женщины, пожилые или больные люди. Проблема профилактики психического здоровья населения требует современного подхода и имеет социально-общественное значение. Для ее решения необходимо развивать инфраструктуру медучреждений с таким профилем, применять современные стандарты обслуживания. Иными словами, службу психпомощи нужно развивать в регионах, при медучреждениях открывать кризисные центры.

Службу психпомощи нужно развивать в регионах, при медучреждениях открывать кризисные центры

«Раз суициды стали обычным явлением, значит, в обществе существуют серьезные проблемы. В любом случае необходимо широко исследовать мотивы суицидов. Гражданам страны необходимо получить квалифицированную психпомощь, которая поможет им преодолеть трудности в их жизни», - отметил Ф,Мустафа.

Кстати, эксперты ВОЗ отмечают, что высокий уровень суицидов наблюдается в неблагополучных с точки зрения экономического развития стран. Следовательно, в данном случае оказывает решающее влияние слабая система социального обеспечения граждан.

Эллада Алекперова