Что можно украсть в Трамвайном парке?

Совсем недавно, когда в СМИ Азербайджана публиковались статьи о последнем отчете международной организации Transparency International, в котором Азербайджан по восприятию общественностью коррупции занял незавидное 123 место среди 176 стран, авторы перечисляли самые коррумпированные наши ведомства: МВД, суды, органы исполнительной власти, министерства здравоохранения и образования. В последние годы к этому списку, после крупных коррупционных скандалов самоподключились Министерство связи и информационных технологий и бывшее Министерство национальной безопасности, распавшееся на два государственных ведомства. Обычно авторы публикаций, посвященных азербайджанской государственной коррупции, забывают остальные министерства, госслужбы и госкомитеты. Всего в стране, по списку в сайте Кабинета министров АР, действует 35 центральных государственных ведомств, подчиняющихся Кабинету министров или президенту Азербайджана.

У несведущих об азербайджанской действительности читателей может сложиться впечатление, что в остальных не упоминаемых прессой государственных ведомствах каждая буква закона исполняется обязательно и неукоснительно.

В одной из азербайджанских повестей советского периода автор пересказывает беседу двух мальчишек, хвастающих богатствами отцов. Один удивляется, услышав от другого, что его отец работает директором бакинского трамвайного парка. Ну что твой папа может там продать, не трамвай же..., иронизирует мальчик. На это возражение сын директора компетентно перечисляет все, чем может поживиться директор трамвайного парка: металл, дерево, зарплата рабочих, электричество, средства выделяемые на отдых трудящихся…

В каждом государственном ведомстве Азербайджана обязательно имеются несусветные возможности для коррупции. Уж на что казалось бы, невинным выглядит министерство сельского хозяйства, не имеющее своих животноводческих ферм и земельных угодий, но достаточно задать поисковой системе Google ключевые слова — уголовное дело, министерство сельского хозяйства, как список только опубликованных материалов зашкаливает.

27 января адвокат Ирада Джавадова поделилась в социальной сети возмущением по поводу того, что ответственный чиновник Министерства сельского хозяйства игнорирует требование Суда по тяжким преступлениям, расследующим дело Zaminbank, отказываясь прийти на судебное заседание. Два месяца по этой причине Суд не может раскрыть преступление, связанное с кредитными операциями между этим банком и министерством. Адвокат уточняет: кредиты только оформлялись, но не выдавались. Бывший директор Zaminbank Мушвиг Байрамов обвиняется в присвоении крупной суммы денег, выданных по сфальсифицированным документам множеству лиц, которые никаких кредитов не получали, - сообщал в 2015 году SalamNews. Судебный процесс начался летом 2016 года, по ходатайству адвоката должны быть привлечены чиновники, но представитель Минсельхоза выступать в суде не хочет, а судья ничего с этим поделать не в состоянии, - пишет адвокат.

В октябре 2015 года Генеральная прокуратура сообщила о крупном хищении госсрредств в Государственной испытательной станции машин при Министерстве сельского хозяйства. Информация о коррупции поступила в генпрокуратуру из Министерства финансов. Казалось бы, ну что можно украсть на этой станции. Не тащить же сельскохозяйственные агрегаты домой, чтобы продать потом на бакинской Кубинке! Но оказалось, что директор этой станции Джаваншир Багиров знает хорошо возможности «своего» хозяйства. Багиров и другие должностные лица фабриковали фиктивные отчеты, приписывали невыполненные работы, выписывали зарплату неработающим на предприятии людям, неверно применяли тарифы и составляли фальшивые накладные. Так на невинной на первый взгляд испытательной станции было проедена 221 тысяча манатов.

В феврале 2014 года «засветился» научно-исследовательский институт Министерства сельского хозяйства.Делом занималось управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры Азербайджана. На одной только фиктивной зарплате,в 2006-2013 годах там присвоили 14 тысяч манатов. Путем неправильного расчета отпускных и командировочных средств в карманы утекли еще 38 тысяч 700 манатов. На имя водителей негодных к эксплуатации автомобилей оформлена зарплата в размере 12 тысяч 200 манатов. Прокурорская проверка вскрыла недостачу инвентаря и оборудования общей стоимостью 77 тысяч 700 манатов. Под предлогом проведения различных работ, закупки лекарственных препаратов и горючего со счета НИИ было снято 26 тысяч 100 манатов, 61 тысяча 300 манатов и 5 тысяч 100 манатов соответственно. Итого один только «бедненький институт» облегчил бюджет государства на более чем две сотни тысяч манат!

В феврале 2014 года дала о себе знать государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства. Расследование проводило, как сообщало агентство Trend, Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. На этот раз более двух сотен тысяч (214 тысяч манатов) были присвоены в форме фиктивных перечислений на имя работников аптек. Особо отличился замначальника Госветслужбы Джавид Хадиев, лично нанесший государству урон на сумму 68 тысяч манатов, оформленных под видом оплаты различных работ.

На фоне этих сведений вызывает легкую иронию сообщение о том, что Министерство сельского хозяйства выявляет коррупционные преступления и сообщает об этом в правоохранительные инстанции. У министерства тоже, оказываются, крадут. В 2014 году Минсельхоз доложил в главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре о происках некоторых муниципалитетов в Шабранском районе республики, обманывавших министерство, присваивая госпомощь на стимулирование производства пшеницы. Шабранцы обманули министерство всего на какие-то 11,67 тыс. манатов, на которые сегодня даже «Жигули» не купишь. Зато имишлинские муниципалитеты действовали масштабнее, вытянув из Министерства сельского хозяйства 447 тыс. манатов — почти полмиллиона!

А что вы хотите? С кем поведешься, у того и наберешься…

Бей Табун