Бизнесмены не доверяют банкирам и отказываются с ними работать

Предприниматели бегут из азербайджанских банков, но банкиры не хотят оставить в покое бизнесменов. Не случайно в конце прошлого года вступил в силу закон «О безналичном расчете» - этот документ призван удержать деньги бизнеса в местных финансовых организациях силой, так как добровольно уже не получится. Азербайджанские банки дискредитировали себя настолько, что ни один предприниматель, будучи в твердом уме и здравой памяти, не доверит им деньги.

А память еще свежа... Предприниматели продолжают терять миллионы в обанкротившихся банках. Расчет по долгам в лопнувших финансовых организациях проходит под грифом секретно, а доверивших им средства местных и иностранных граждан не допускают на пушечный выстрел к процедуре ликвидации. Достаточно напомнить, что ни по одному из десяти ликвидированных банков не было собрания кредиторов.

Об этом РадиоАзадлыг сообщало в статье «Шокирующая правда о банках-банкротах».

Сегодня банковская сфера стремительно теряет остатки авторитета на фоне огромных потерь бизнеса в банках-банкротах, крайней непрозрачности расчета по долговым обязательствам и финансовой отчетности. Кроме того, ситуацию нагнетает перспектива банкротства еще десяти азербайджанских банков. Власти не нашли иного пути решения проблемы бегства капитала из банков, как заставить бизнесменов держать там деньги. Что для этого сделано?

Законом «О безналичном расчете» наличные операции крупных объектов торговли и общественного питания (ежемесячный оборот более 200 тысяч манат) не должны превышать 30 тысяч манат. Небольшой бизнес должен прибегать к услугам банков, даже если идет речь о 15 тысяч манат. По этому закону, сотрудники крупных объектов должны получать зарплату безналичными, а нарушителей карают штрафом в размере 10% от суммы, которую пытались пронести мимо банка. За повторное нарушение – плати в два раза больше. А тех, кто попытается «сбежать» в третий раз «меч закона» настигнет штрафом в 40% суммы денежных операций.

«Как видите, закон сильно ограничил возможности наличных расчетов для бизнеса. По идее, это должно способствовать росту безналичных операций, повышению налоговых сборов. Были предусмотрены правки в Налоговый кодекс об изъятии 1% налога при обналичивании денег юридическим лицом. Однако заинтересовать бизнес безналичными расчетами не получилось, потому что опоздали. Это нужно было делать несколько лет, когда банковская система относительно нормально действовала», - сказал банковский эксперт Акрам Гасанов.

Банки потеряли надежность в глазах клиентов, лишились доверия. Бизнес не хочет рисковать. «Предприниматели наотрез отказываются хранить деньги в азербайджанских банках, ведь после ликвидации банков они не могут вернуть свои вклады. Речь идет о больших суммах», - специалист уверен, что насильно «подружить» предпринимателей с банками будет сложно, а принятые законы не сдвинут дело с мертвой точки.

Бизнес прижали к стенке, но безвыходных ситуаций не бывает. Предприниматели ищут пути обхода. «Скорее всего, они пойдут на бартерные операции, чтобы не связываться с банками», - считает Гасанов. Другая причина бегства от навязанных силой безналичных расчетов – высокие налоги. Выдавая зарплаты безналичными способами, азербайджанские бизнесмены могут терять 40% суммы. Отсюда появление «конвертных» схем.

Перед применением безналичного расчета правительство должно было пересмотреть налоговые ставки. Ужесточение правил может привести к тому, что предприниматели начнут искать иные направления для бизнеса, а потому с этим стоило повременить», - сказал наш собеседник.

С другой стороны, закон о «безнале» станет весьма ощутимой поддержкой действующим в стране банкам. Сложно предсказать, насколько вырастут объемы безналичных расчетов в Азербайджане, но в том, что банки получат заметные барыши, можно не сомневаться. По крайней мере, в разы должна увеличиться прокручиваемая через банковскую систему денежная масса торговых сетей. Кстати, курильщики первыми ощутили на себе прелести закона в виде роста цен на сигареты на 20-60 гяпик в зависимости от сорта. Оптовики не стали скрывать, что причиной этого стал новый закон о безналичных расчетах, в результате чего приходится указывать полный оборот, а значит, растут налоговые обязательства и расходы продавцов. А все расходы обязательно перекладываются на плечи покупателей.



Татьяна Самойлова