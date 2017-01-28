Азера Гасымлы вызвали в прокуратуру

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов объявил о начале расследования в отношении движения ReAL. Поводом для этого послужила статья на сайте haqqin.az. В материале написано, что иранский разведчик встречался в Баку с представителями Ильгара Мамедова и передал им деньги для ReAL.

“Генпрокуратура начала серьезное расследование, которое будет вести Управление по тяжким преступлениям”, - заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

“Все написанное в статье ложь”, - заявил РадиоАзадлыг исполнительный секретарь ReAL Натиг Джафарли. “Однако такое скорое заявление Генпрокуратуры после выхода в свет материала означает, что против ReAL начался новый виток давления. Мы не раз сталкивались с давлением – 4 февраля исполняется 4 года со дня ареста председателя движения Ильгара Мамедова, давление было на меня и других членов ReAL. Можно сказать, что мы уже привыкли к этому. Однако мы не ожидали, что следствие будет начато по таким абсурдным обвинениям. Искать в этом логику и бесполезно. Это может быть связано с делом Ильгара Мамедова или с другим членом движения, но ясно одно – это новая волна давления на организацию. Причинами давления являются растущий авторитет организации и приток новых членов, в отличие от других организаций. Это не может не беспокоить власти и они наращивают давление. Мне трудно спрогнозировать последствия расследования, потому что в Азербайджане нет ни нормальных законов, ни судов. Как они задумали, так и будет”, - отметил Джафарли.

Все очевидно – власти оказывают на нас давление. Они заказывают статью, затем сами же организовывают расследование в связи с написанным в статье

“Все написанное в статье – вымысел и абсурд”, - заявил РадиоАзадлыг член правления ReAL Азер Гасымлы. “Очевидно, что власти не могут найти против нас никакой зацепки, поэтому прибегли к такому лишенному всякой логики методу. В сентябре прошлого года некоторые СМИ писали, что нас финансирует США, а сейчас, по прошествии 4 месяцев пишут, что нас финансирует Иран. Куда США, куда Иран, и куда ReAL?! Это бессмысленная, не опирающаяся на факты статья, и если Генпрокуратура взяла ее за основу для начала следствия, это показывает, что наша правовая система дошла до абсурдного состояния. Что касается визита представителей иранского посольства в наш офис, то это нормально. ReAL не раз встречался с представителями различных посольств. Также и на этот раз, когда представители посольства Ирана выразили желание встретиться, мы пригласили их в офис. Мы сами распространили новость об этом, поставили на своей странице в Facebook фотографию. Если бы мы этого не сделали, власти об этом даже не узнали бы. Все очевидно – власти оказывают на нас давление. Они заказывают статью, затем сами же организовывают расследование в связи с написанным в статье. Кстати, меня уже вызвали в Управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры на 14:00 сегодня. Власти не хотят укрепления ReAL, превращения его в партию. Поэтому честно говоря, я ожидаю всего, даже ареста, потому что у нас в стране не осталось ничего правового”, подчеркнул Гасымлы.

Если вы разумно подойдете к вопросу, то поймете, что члены ReAL, другие критикующие вас лица являются не опасностью, а спасением страны и вас

“Не вызывало сомнений, что статья, написанная про ReAL является совместным продуктом Президентской Администрации и Госслужбы безопасности”, заявил юрист Рашид Гаджылы. “Молниеносная реакция Генпрокуратуры на эту шумиху еще раз указывает на то, откуда пришел заказ. Обычно говорят, что не боятся ReAL, однако не могут скрыть и того, что серьезно опасаются этого движения. Господа, пока полностью не потеряли голову, поймите: опасность рождается не от критики, а от коррупции, несостоятельности, отсутствия широкого мировоззрения, которые в свою очередь порождают экономический, социальный и политический кризис. Если вы разумно подойдете к вопросу, то поймете, что члены ReAL, другие критикующие вас лица являются не опасностью, а спасением страны и вас”, отметил юрист.

В вышеуказанном материале говорится, что второй секретарь посольства Ирана в Азербайджане встречался с руководство ReAL, и что на этой встрече имело место «тайное соглашение» и дипломат передал деньги.

Салим Хагвердиев