Государство нарушает виртуальную безопасность азербайджанцев

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Безопасность в виртуальной сети прямо связана с отношением государства к свободе слова в электронных СМИ и социальных сетях, так как во всем мире именно правительства остаются самыми крупными и могущественными хакерами, внедряющимися с личное виртуальное пространство под предлогом «защиты государственных интересов». Международная правозащитная организация Freedom house включила Азербайджан в число стран с частичной свободой в Интернете. Эти выводы опираются на данные местных экспертов. Ситуация в Азербайджане в 2016 году организацией оценена в 57 баллов против 56 баллов в отчете за прошлый год.

Авторы исследования считают, что продолжающееся давление правительства на независимые и оппозиционные СМИ в дополнение к арестам онлайн активистов, ограничивает пространство для свободного выражения в Азербайджане. Некоторые журналисты, комментаторы, и обычные пользователи интернета прибегают к самоцензуре, отметили правозащитники.

"Правительство не занимается обширной блокировкой или фильтрацией интернет-контента, чтобы препятствовать критическому освещению политической активности. YouTube, Facebook, Twitter и другие коммуникационные приложения остаются в свободном доступе. Тем не менее, некоторые контенты оказываются заблокированными на определенные периоды", - сказано в отчете. Две другие страны Южного Кавказа - Грузия и Армения - с 25 и 30 баллами соответственно попали в число свободных стран. Три другие соседа Азербайджана – Турция, Россия и Иран (набрали соответственно 61, 65 и 87 баллов соответственно) признаны странами, в которых свобода Интернета отсутствует.

Давление со стороны правительства подрывает возможности для блогеров и активистов производить и распространять критические материалы в Интернете, а самоцензура широко распространена среди пользователей соцсетей, которые знают, что им могут быть предъявлены уголовные обвинения за их сообщения в Интернете, подчеркивают авторы отчета.

В последних месяцах 2016 года азербайджанские интернет-пользовали не могли вовсе, или затруднялись временами при открывании сайтов АзадлыгРадиосу, РадиоАзадлыг и сайта газеты «Азадлыг». Несмотря на многочисленные обращения администраторов этих ресурсов к провайдерам и в Министерство связи и информационных технологий Азербайджана, до сегодняшнего дня ясности в происходящее не внесено, и странные ограничения могут повториться. Заметим, что доступ в эти сайты пользователями, находящимися за пределами Азербайджана был открыт.

«Большое количество людей, которые сталкиваются с арестом за свою деятельность в Интернете, отпугивает пользователей социальных медиа от свободного самовыражения», - говорил заместитель главного редактора оппозиционной газеты "Азадлыг" Рахим Гаджиев авторам отчета Freedom house по Азербайджану.

Руководители других азербайджанских сайтов заявляли о кибератаках, связывая эти атаки с действиями властей. Сайт Islamazeri.az сообщил о кибератаках в ноябре и декабре 2015 года, что совпало со столкновениями в поселке Нардаране. А 1 февраля 2016 года сайт Cenub News.az заявил, что также сталкивается с кибератаками, что делает его содержание недоступным.

По словам директора Института прав медиа Рашида Гаджилы, интернет в значительной степени контролируется правительством в Азербайджане. "Министерство связи требует, чтобы все телекоммуникационные компании предоставляли свое оборудование и специальные средства в Службу гос безопасности (ранее Министерство национальной безопасности). Известны случаи, когда содержание телефонных разговоров пользователей прослушиваются без решения суда", - приводятся в отчете слова Рашида Гаджилы.

Преследование активных пользователей Facebook и журналистов толкает к самоцензуре, указывает член Общественного объединения "Платформа гражданского общества" Алескер Мамедли.

"Недавно известных общественных деятелей вызывали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и предупреждали за их критические публикации в Facebook. Это свидетельствует о серьезном контроле виртуального пространства со стороны правоохранителей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алескер Мамедли.

Из-за сложностей, созданных властями для финансирования проектов гражданского общества, в Азербайджане закрылись ряд интернет-ресурсов, включая Mediaforum.az, Obyektiv.Тv, сайты местных НПО и СМИ, получающие иностранную, донорскую помощь. Активисты продолжают использовать социальные медиа-платформы для распространения информации и организовывать кампании, хотя влияние их довольно ограничено, указано в отчете.

Правозащитники также упоминают, что в апреле 2016 года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении независимого интернет-телевидения Meydan.Tv, вещающего из-за рубежа по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Пятнадцать журналистов в связи с этим привлечены к следствию, им запрещен выезд из страны.

В отчете говорится о созданных властями трудностях, мешающих работе блогеров Мехмана Гусейнова, Халида Ханларова и Гусейна Азизоглу. Они арестовывались и осуждались по выдуманным в полиции обвинениям.

Несмотря на президентский указ о помиловании в марте 2016 года, многие интернет-активисты остаются в тюрьме, где отбывают особенно длительные сроки лишения свободы. Среди них блогеры и журналисты Абдул Абилов, Араз Гулиев, Илькин Рустамзаде, Ниджат Алиев, Рашад Рамазанов, говорится в отчете правозащитной организации. Их имена внесены в список азербайджанских политзаключенных.

Бей Табун